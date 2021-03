Dabendorf

Wird die Jägerstraße im Zossener Ortsteil Dabendorf verbreitert oder nicht? Und wenn ja, wird diese Straßenerweiterung pünktlich bis nach den Sommerferien fertig? Ansonsten müssen einige hundert Schüler morgens und mittags von und bis zur Schulbus-Haltestelle an der Glienicker Straße etwa einen halben Kilometer laufen. Dieses Dilemma wurde mit einer Diskussion auf der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten Zossen deutlich.

Nach den Sommerferien soll die Gesamtschule Dabendorf von ihrem bisherigen Standort an der Triftstraße in den Campus-Neubau an die Straße Zum Königsgraben umgezogen sein. Die Stadt Zossen baut die neue Schule für 46 Millionen Euro auf eigene Faust. Wegen Querelen mit Behörden hatte das Land 2019 Fördermittel verweigert, gebaut wird die Schule unter Regie einer eigens für dieses Vorhaben gegründeten Tochter der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft ZWG.

Die Kletterfelsen am neuen Campus in Dabendorf werden erkennbar. Quelle: Jutta Abromeit

Direkt vor der Schule ist genügend Platz für Schulbusse. Doch der Weg dorthin führt über die Jägerstraße. Deren Einfahrt von der Glienicker Straße aus ist für Busse im Gegenverkehr derzeit zu eng, deshalb muss sie verbreitert werden. Der Horstfelder Ortsvorsteher Matthias Juricke (Plan B) forderte in der Einwohnerfragestunde eine Erklärung von Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP): Sie hätte vorgeschlagen, dass Kinder und Jugendliche an der Glienicker Straße ein- und aussteigen sollten, die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming lehne es ab, in die Jägerstraße zu fahren.

Bürgermeisterin Schwarzweller sagte, die Stadt wolle diese Straße aktiv mitgestalten: „Wenn wir eine neue Schule haben, brauchen wir auch eine funktionierende Straße. Mit welchen Bussen, das müssen wir noch sehen.“ Es geht dabei um die Frage Normal- oder Gelenkbusse.

In dieselbe Kerbe wie Juricke schlug Ex-Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B): „Sie widersprechen sich heute und in den Ausschüssen.“ Sie warf ihrer Nachfolgerin vor, das Geld für die Straßenverbreiterung stehe nirgends im Haushaltsplan. Laut Bauprotokollen, so Schreiber, habe die Rathauschefin erklärt, die Verkehrsgesellschaft (VTF) fahre dort nicht hin. So habe auch Juricke das verstanden: „Als Ortsvorsteher und besorgter Vater von zwei schulpflichtigen Kindern“ verstehe er nicht, dass die Kinder diese Strecke laufen sollten, obwohl es vor der Schule Bus-Stellplätze gebe. Deshalb hatte er sich an die VTF gewandt.

Hier geht es derzeit von der Glienicker in die Jägerstraße. Quelle: Jutta Abromeit

Dort ist Sabine Müller die Bereichsleiterin für den Verkehr, sie antwortete Juricke, das Unternehmen sei seit Januar informiert: Die Stadt Zossen wolle die Fahrbahn Zum Königsgraben auf einer Länge von 510 Metern verbreitern einschließlich Geh- und Radweg zwischen Campus und Märkischer beziehungsweise Glienicker Straße. Die Bauarbeiten sollten am 12. April beginnen, am 6. August beendet sein, schreibt Müller, deshalb gab es im Februar einen Ortstermin mit dem Zossener Bauamt.

Dass es Verzögerungen bei Baumfällarbeiten gab, hatte Schwarzweller bereits in einem Bericht aus der Verwaltung vor den Stadtverordneten eingeräumt. Auf die MAZ-Fragen, wie viel Geld für diese Straßenerweiterung geplant sei und ob die Jägerstraße nach den Ferien breit genug für große Schulbusse ist, erklärte die Bürgermeisterin: 2019, also bei Übernahme der Amtsgeschäfte von Schreiber, sei gar kein Geld für die Straßenverbreiterung eingestellt gewesen. „Im jetzigen Haushalt 2020/21 sind Kosten von 1,07 Millionen Euro vorgesehen, davon 321.000 Euro im Nachtragsetat.“ Ein Antrag auf den förderfähigen Teil dieses Straßenbaus sei gestellt, Planung und Ausschreibungen liefen, so Schwarzweller; hinzu kämen 145.000 Euro für Baumfällungen und Ausgleichspflanzungen.

Von Jutta Abromeit