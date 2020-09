Zossen: Streit um die ZWG

Zossen

Immer wieder reiben sich Beobachter politischer Auseinandersetzungen in Zossen die Augen oder trauen ihren Ohren nicht: An kleinsten Entscheidungen entzünden sich Wortgefechte der Anhänger der bestimmenden Frauen in der Kommunalpolitik – der neuen Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP) und ihrer Vorgängerin Michaela Schreiber (Plan B). Das geht soweit, dass Plan B im Sommer schriftlich den Wahlleiter der Stadt fragte, wie viele Bürger-Unterschriften für ein Abwahlbegehren nötig seien. Nach MAZ-Information gab es eine formale Antwort aus dem Rathaus.

Kurz vor Beginn der September-Stadtverordnetenversammlung in Zossen. Quelle: Jutta Abromeit

Anzeige

Die Stadtverordneten stritten zuletzt über den Plan Schwarzwellers, den Gesellschaftervertrag der Zossener Wohnungsbaugesellschaft mbH (ZWG) zu ändern. Mit 14 zu 13 Stimmen fand sie eine hauchdünne Mehrheit. Danach soll sie den Gesellschaftervertrag prüfen lassen und ihn gegebenenfalls rechtlich anpassen. Den Stadtverordneten werden dann Änderungsvorschläge vorgelegt. Im Beschlusstext heißt es: „Dabei soll auch geprüft werden, welche Möglichkeiten bestehen, Entscheidungen über Grundstücksverkäufe enger an die Stadtverordnetenversammlung zu binden.“

Weitere MAZ+ Artikel

Alle Stadtverordneten sollen mitreden

Teil zwei des gefassten Beschlusses konkretisiert: Die Bürgermeisterin soll in der ZWG-Gesellschafterversammlung eine Entscheidung herbeiführen, bis auf weiteres keine Grundstücke ohne Zustimmung der Gesellschafterin, also der Stadt, zu veräußern. Bis zu 75.000 Euro entscheide der Hauptausschuss, alles darüber hinaus sei Sache der Stadtverordneten. Das ist der Stein des Anstoßes: Bisher muss bei Geschäften von mehr als 50.000 Euro lediglich der Aufsichtsrat zustimmen – ein Gremium von vier Stadtverordneten plus Bürgermeisterin.

Der CDU-Stadtverordnete und Anwalt Thomas Blanke stimmte in dieser Frage nicht mit seiner Fraktion, die meist hinter der Rathauschefin steht. Er ist einer der vier Stadtverordneten im ZWG-Aufsichtsrat neben Peter Hummer (Plan B/Vorsitzender), Detlef Gurczik ( AfD) und Einzelkandidat Detlef Klucke. Blanke sagte der MAZ nach der Entscheidung: „Ich bin enttäuscht. Hier wurde die Änderung des Gesellschaftervertrages entgegen seiner Historie innerhalb eines Monats durchgepeitscht, obwohl es viel einfacher gewesen wäre, das alles in den ZWG-Teilen Gesellschaft, Aufsichtsrat und Geschäftsführung zu beraten, zu diskutieren und Änderungen vorzuschlagen.“ Auch in der Sitzung hatte Blanke den „kryptischen Beschluss“ kritisiert; er sehe nicht, dass mit der bisherigen Regelung „Macht auf vier Stadtverordnete konzentriert ist“. Er fühle diese Macht nicht – „wir werden von strengen Wirtschaftsprüfern kontrolliert“.

Linker Fraktionschef für Änderung

Carsten Preuß (Fraktion Linke/ SPD) dagegen, trotz erbitterten Kampfes 2018 unter Schreiber nicht in den Aufsichtsrat nachgerückt, findet den jetzt beschlossenen Ansatz gut: „Bisher verfolgen die vier Stadtverordneten ausschließlich die Interessen der Gesellschaft. Sie sind nicht an Beschlüsse der Stadtverordneten gebunden und dürfen ihnen nicht mal Bericht erstatten.“

Ob und wie dieser Beschluss umgesetzt wird, ohne dass sich die Beteiligten in juristischen Formulierungen verheddern, muss sich zeigen. Das Zerren um die politische Vorherrschaft in Zossen hört absehbar nicht auf. Vorige Woche war der auf Initiative von Plan B und AfD zustande gekommene Einwohnerantrag zur zeitweiligen Aussetzung von Steuer- und Gebühren-Erhöhungen noch knapper abgelehnt worden: 13:13.

Ex-Bürgermeisterin Michaela Schreiber von der Wählergruppe Plan B erklärt gegenüber der MAZ: „Wir planen derzeit keine Abwahl. Wir kümmern uns aktiv um den Einwohnerantrag und die Überleitung in ein Bürgerbegehren.“ Werde der Einwohnerwille weiterhin von der jetzigen Bürgermeisterin nicht ernst genommen, so Schreiber, „dann wird der Bürger sicher irgendwann darüber nachdenken und entscheiden, ob sie die Richtige an diesem Platz ist“, so Schreiber per Mail an die Redaktion.

Ihre Nachfolgerin Schwarzweller war zur Kommunalwahl im Mai 2019 erstmals und als einzige FDP-Politikerin ins Stadtparlament gewählt worden, sie schloss sich dort keiner Fraktion an. Am 1. September wurde sie für viele überraschend zur neuen Rathauschefin gewählt. Im Wahlkampf hatten sich die beiden Frauen – die einzigen Kandidatinnen auf den Stimmzetteln der Zossener – nichts geschenkt. Nun, gut ein Jahr nach ihrem Wahlerfolg und neun Monate im Amt, sagt FDP-Frau Schwarzweller: „Ich habe nicht erwartet, dass der politische Alltag so boshaft werden kann.“

Von Jutta Abromeit