Zossen Zossen - Tafel enthüllt für älteste deutsche Radrundfahrt Zossen erlebte ein Who-is-who des deutschen Radsports. Täve Schur und andere Sportgrößen waren begehrte Selfie-Partner. Anlass war Kilometer 1 des ältesten deutschen Radsport-Klassikers.

123 Jahre Radsportklassiker "Rund um Berlin" und 40 Jahre „Rund in Berlin“ - aus diesem Anlass enthüllen in Zossen Gustav Adolf "Täve" Schur und Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B) am Kilometer 1 des legendären und ältesten Rundfahrtkurses an der Gerichtstraße eine Gedenktafel. Quelle: Jutta Abromeit