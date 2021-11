Zossen

Unbekannte Täter versuchten am Wochenende in Zossen, fünf Garagen aufzubrechen. Bei drei davon blieb es lediglich bei dem Versuch, in zwei andere gelangten sie hinein. Zum Diebesgut konnten laut Polizei bislang noch keine Angaben gemacht werden. Hierzu werden weitere Ermittlungen geführt, hieß es. Der Sachschaden wird mit rund 100 Euro angegeben. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Anzeigen in dieser Angelegenheit auf.

Von MAZonline