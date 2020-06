Zossen

Ein Ford Fiesta mit dem amtlichen Kennzeichen TF-SF 292 wurde in der Nacht von Samstag zu Sonntag von einem Parkplatz, in der Straße Kleiner Hack in Zossen, von Unbekannten entwendet. Der entstandene Diebstahlsschaden beträgt etwa 1500 Euro. Als der Besitzer den Diebstahl bemerkte, informierte er umgehend die Polizei. Auf dem Polizeirevier erfolgten daraufhin die Aufnahme einer Strafanzeige und die Einleitung einer Fahndungsausschreibung. Bisher wurde das gestohlene Auto nicht gefunden.

