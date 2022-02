Zossen

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Mittwoch einen weißen VW Tiguan mit dem amtlichen Kennzeichen TF-VZ 3900, der in der Swissttaler Straße in Zossen abgestellt war. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Kriminalbeamte sicherten Spuren. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben und die Ermittlungen zu einem Diebstahl aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline