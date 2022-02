Bisher gibt es in Zossen kaum Radwege. Dabei hat die Stadt Potenzial für den Radverkehr. Das geht aus einer Studie hervor, die ein Verkehrsplaner jetzt vorgestellt hat.

Rad- und Wanderweg neben dem Nottekanal unter der Brücke Dresdener Bahn in Zossen (Landkreis Teltow-Fläming) im Winter Einer der bisher wenigen Radwege in der Kernstadt Zossen (Landkreis Teltow-Fläming) führt am Notte-Kanal unter der Eisenbahnbrücke Oertelufer (Dresdener Bahn) hindurch Quelle: Jutta Abromeit