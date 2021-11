Zossen

Der seit Juni vermisste Hermann P. aus Zossen ist tot. Ein Passant fand ihn am 6. November in einem Waldstück am Nottekanal. Durch eine Obduktion konnte nun geklärt werden, dass es sich dabei um den vermissten 87-Jährigen handelt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann gestürzt und anschließend verstorben ist. Hinweise auf eine Beteiligung oder Einwirkung Dritter liegen nicht vor.

Von MAZonline