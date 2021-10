Zossen: Verwahrloster Hund vor dem Tierheim ausgesetzt

Am Samstag wurde das Tier am Tierheim Zossen aufgefunden. Seine Besitzer hatten den verfilzten Hund an einem Baum festgemacht. Das Tier war in einem furchtbaren Zustand: Wunden an den Beinen, schlechte Zähne, Eiter in den Augen und viele weitere Beschwerden. Das Tierheim päppelt den kleinen 10-jährigen Mischling auf.