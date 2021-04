Zossen

In völlig neuen Kräfteverhältnissen entscheiden künftig die Stadtverordneten von Zossen. Es gibt jetzt fünf teils ganz neu gegründete Fraktionen. Neben den zuletzt bekannt gegebenen Änderungen begann die Zossener April-Sitzung am Mittwoch mit diesem Paukenschlag: Janine Küchenmeister, die bisherige Fraktionschefin, und Detlef Gurczik hatten nachmittags bekannt gegeben, dass sie sowohl aus der Fraktion als auch aus der AfD austraten. Damit gehören zur Fraktion AfD in Zossen nun lediglich die beiden Stadtverordneten Edgar und Martina Leisten.

Plan B schrumpft

Direkt nach der Kommunalwahl 2019 hatte es mit den 28 Mandaten plus Bürgermeisterin sieben Fraktionen gegeben. Jetzt schrumpfte auch die größte Fraktion Plan B deutlich: Hatte sie damals sieben Mandate, besteht sie jetzt noch aus vier Stadtverordneten. Neben Fraktionschef Matthias Wilke, Olaf Manthey und Detlef Klucke gehört ihr nun auch CDU-Mitglied Thomas Blanke an. Nicht mehr dabei sind Wilfried Käthe, Peter Hummer, Stefan Christ, Norbert Magasch und Torsten Kniesigk. Letztere vier bilden mit den beiden Ex-AfD-Stadtverordneten nun die zweitgrößte Fraktion: Wir für Zossen.

Größte Fraktion hat neun Sitze

Seit kurzem gab es in der Stadt keine CDU-Fraktion mehr. Hermann Kühnapfel, der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, und sein Parteikollege Sven Reimer gehören jetzt zur größten Fraktion, der neunköpfigen Gruppe VUB/B90-Grüne/CDU. Reimer ist ihr 1. Vorsitzender, der VUB-Mann Rolf Freiherr von Lützow (VUB) ist 2. Vorsitzender, 3. Vorsitzender ist Thomas Czesky (B90/G).

Einzig konstant im Stadtrat Zossen blieb die fünfköpfige Fraktion Die Linke/SPD. Fraktionslos ist jetzt Rainer Zurawski, vorher CDU-Fraktion. Ihn nahmen die Plan-B-Mitglieder unter ihre Fittiche, als es anschließend um die Neubildung und -besetzung der Ausschüsse ging. Mit separaten Abstimmungen gemacht, vertritt er die Wählergemeinschaft nun im Sozialausschuss.

Ein Mandat unbesetzt

Ein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung ist übrigens seit der Bürgermeisterinnenwahl im September 2019 unbesetzt: Als FDP-Frau Schwarzweller diese Wahl gewann, rückte auf ihren Platz niemand nach. So gibt es in Zossen seither 27 statt 28 Stadtverordnete plus Bürgermeisterin. Am Mittwochabend waren alle anwesend, 25 live in der Sporthalle Dabendorf, drei online.

In einem ersten Statement erklärt die Fraktion Plan B noch am Abend, sie sei fachlich gut aufgestellt und habe zusätzlich auch die Kompetenz aller Mitglieder von Plan B zur Unterstützung. In diesem großen Team berate man Probleme und Hinweise der Zossener, „um die beste Möglichkeit zu finden, die Interessen der Menschen unserer Stadt zu vertreten“. Probleme gebe es in Zossen seit einem Jahr sehr viele, es sei Aufgabe einer echten Opposition, Missstände in der Stadt aufzudecken und zu bekämpfen.

Im Saal vor den Stadtverordneten hatte AfD-Frau Martina Leisten gesagt, konservative Partei heiße für sie auch, viel Bewegung mal auszuhalten; sie und ihr Mann fühlten sich dem Willen ihrer Wähler weiter verpflichtet.

Janine Küchenmeister erklärte im Saal, das Leben sei Veränderung; „Politik-Kasten bringen uns nicht voran.“ Es seien vielmehr die Menschen, um die es gehe: „Wir wollen das beste für Zossen, wir nennen uns Wir für Zossen.“ Ohne Fraktionszwänge und ohne Grabenkämpfe wollten sie für Zossen weiterkämpfen und Brücken bauen, so Küchenmeister.

Peter Hummer erklärte, er habe Plan B nach 13 Jahren verlassen, fange jedoch nun keinen Rosenkrieg an oder gebe Internas preis. „Ich bevorzuge lediglich einen anderen Politikstil. Andersdenkende sind für mich keine Verräter oder dergleichen, sie haben nur eine andere Meinung, und das muss erlaubt sen.“

Von Jutta Abromeit