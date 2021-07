Zossen

Die Vorbereitungen für das diesjährige Weinfest in Zossen werden immer konkreter. Inzwischen ist klar: Am ersten September-Wochenende werden zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt verlängert öffnen. Und Stadtsprecher Michael Roch sagt: „Einige bieten am 3. und 4. September auch Vergünstigungen und Rabatt-Aktionen an.“ Zudem habe die Stadtbibliothek am Samstag ebenfalls geänderte Öffnungszeiten, dort können von 10 bis 18 Uhr Bücher und andere Medien ausgeliehen werden. Und Roch erklärt: „Der Eintritt ist überall kostenlos.“

Zehn Geschäfte bisher mit dabei

Bisher stehen in der Liste der Veranstaltungsorte zehn Geschäfte, Restaurants und Cafés, vom „Weißen Schwan“ am Stadtpark bis zum Honigladen Baranowski, dem Schreibwaren-Geschäft Schwendy oder dem Blumen-, Terrakotta- und Catering-Hof Bouchon.

Außerdem beteiligen sich zwei öffentliche Einrichtungen beiderseits des Marktplatzes: Besucher sollen auch auf dem Hof des Jobcenters zu „Forst und Garten“ der Firma Gäbert (nur am 4. September) und auf dem Rathaushof zu Modenschau und Livemusik willkommen geheißen werden.

Die Dreifaltigkeitskirche Zossen öffnet ihre Türen von 10 bis 18 Uhr und lädt zu einem Kinderprogramm und zu Orgelspiel ein.

Von Jutta Abromeit