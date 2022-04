Waldstadt

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Dienstag erwischte die Polizei im Koschewoi-Ring in Waldstadt einen Opel-Fahrer, der 1,32 Promille intus hatte. Einen Führerschein konnte der Fahrzeugführer nicht vorlegen. Polizisten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen gegen den Opel-Fahrer auf.

Luckenwalde: Kennzeichentafeln von VW abgeschraubt

Unbekannte Täter montierten im Zeitraum von Sonntag bis zum Montag beide amtliche Kennzeichentafeln von einem Volkswagen ab und entwendeten diese. Das Fahrzeug befand sich zur Tatzeit in der Carl-Drinkwitz-Straße in Luckenwalde. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro. Die Polizei nahm eine Diebstahlsanzeige auf und leitete eine Fahndungsausschreibung ein.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Streetscooter in Ludwigsfelde kollidiert mit Volkswagen

Am Montagnachmittag ereignete sich in der Neckarstraße in Ludwigsfelde ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Streetscooters fuhr beim Rückwärtsfahren auf einen Volkswagen auf. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt und die Fahrzeuge fahrbereit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei nahm den Unfall auf.

Von MAZonline