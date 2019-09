„Süßweine sind der Renner“: Besucher feiern beim Zossener Weinfest

Zossen

Das Weinfest in Zossen hat in diesem Jahr ein kleines Jubiläum gefeiert. Bereits zum 15. Mal fand die Veranstaltung in der Zossener Innenstadt statt. Von Freitag bis Sonntag hatten die Besucher die Möglichkeit, einen der vielen Weine zu probieren und zu kaufen.

Von verschiedenen Weiß- und Rotweinen über Rosé, Süßwein oder Likör – für jeden Geschmack war etwas dabei. Auch das umfangreiche Rahmenprogramm kam bei den Besuchern gut an.

„Wir investieren viel Mühe in die Organisation eines abwechslungsreichen Programms und haben uns über die Jahre gesteigert“, sagt Sabrina Brumm, die für die Stadt Zossen als Projektleiterin für Stadtfeste arbeitet. So wurde in diesem Jahr ein neuer Programmpunkt aufgenommen, der gut ankam. Erstmals fand am Freitag ein Karaoke-Abend statt. Bereits im Vorfeld konnten sich interessierte Besucher im Internet um einen Auftritt bewerben. „Von Laien bis zu professionellen Sängern haben viele Leute die Chance genutzt, einmal auf der Bühne zu stehen“, so Brumm.

Andreas-Gabalier-Double tritt auf

Weitere Höhepunkte waren unter anderem der Auftritt eines Andreas-Gabalier-Doubles, die traditionelle Lasershow am Sonnabend und der Open-Air Gottesdienst am Sonntag. Mittlerweile beteiligen sich auch die umliegenden Geschäfte und Höfe in der Zossener Innenstadt an der Veranstaltung und tragen mit Angeboten und erweiterten Öffnungszeiten zum Weinfest bei. Für die jüngeren Besucher standen Karussells, ein kleines Riesenrad und Spielstände bereit.

Das Weinfest hat sich über die Jahre fest etabliert und lockt nicht nur Besucher aus Berlin und dem Umland nach Zossen. Es gibt viele treue Stammgäste, die einen weiten Weg auf sich nehmen, um beim Weinfest dabei zu sein. Auch einige Weinhändler besuchen das Fest jedes Jahr wieder aufs Neue. An zehn Ständen konnten die Besucher am Wochenende verschiedene Weine und Liköre probieren und erwerben. Am Infostand der Stadt Zossen waren in diesem Jahr erstmals Weine aus der Partnerstadt Wittlich im Angebot.

Die Riepls kommen aus Wien

Eine ganz besondere Geschichte ist die von Elisabeth und Matthias Riepl. Die beiden Winzer sind seit 45 Jahren verheiratet. Genau so lange gibt es mittlerweile ihr Weingut Riepl-Florianhof am Neusiedler See, nicht weit entfernt von Wien.

Auf einem Kirchfest in Österreich vor über 15 Jahren wurden sie über mehrere Ecken auf das neue Weinfest im fernen Brandenburg aufmerksam gemacht. Ein Weinfest ohne österreichischen Wein? Das ging für sie natürlich nicht. „Ich wurde damals gefragt, ob ich überhaupt wüsste, wo Zossen liegt“, erinnert sich Elisabeth Riepl. „Das ist der Wahnsinn und wir wurden hier so freundlich aufgenommen“, sagt die Winzerin.

Süßweine sind der Renner, sagen die Riepls

Das Ehepaar Riepl hat seither kein einziges Weinfest in Zossen verpasst und sich über die Jahre eine große Stammkundschaft aufgebaut. Entstandene Freundschaften, wie etwa mit den Weinliebhabern Sonja und Olaf Dräbing und die unzähligen, gemeinsamen Erlebnisse, ließen die 15 Jahre wie im Flug vergehen. Der absolute Liebling unter den Weinen am Stand der Familie Riepl ist in diesem Jahr „Sweet Harmony“, ein süßer Weißwein. „ Süßweine sind aktuell der Renner“, so das Ehepaar.

„Bis zum nächsten Jahr“, verabschiedet Elisabeth Riepl schließlich einen weiteren Kunden an ihrem Stand. Es ist also davon auszugehen, dass das Ehepaar vom Weingut Riepl auch im Jahr 2020 wieder den Weg zum Zossener Weinfest antreten wird, um ihre Stammkundschaft mit leckeren, österreichischen Weinen zu versorgen – und auch um die entstandenen Freundschaften zu pflegen.

Von Melanie Breitkopf