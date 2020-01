Zossen

Unbekannte stahlen zwischen Montagabend und Dienstagvormittag ein Wohnmobil der Marke Hymer Yellowstone entwendet. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen TF-OS 800 war auf einem Parkplatz in der Straße Glashüttenring abgestellt gewesen. Der Schaden wird mit 60.000 Euro beziffert. Das Mobil steht jetzt in Fahndung. Hinweise an die Polizei bitte unter der Telefonnummer 03371/60 00.

Von MAZonline