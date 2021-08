Zossen

Außer der Reihe tagen am Montag die Stadtverordneten von Zossen. Ist die plötzliche Sitzung nötig, weil der Stadt droht, ihre „Knöllchen-Hoheit“ zu verlieren? Offenbar ist Eile für eine Entscheidung geboten, bei der ganz offensichtlich im Rathaus ein Termin versäumt wurde. Brandenburg hatte 2006 ein Gesetz auf den Weg gebracht, dank dem Kommunen seit dem 1. Januar 2008 Teilaufgaben einer Straßenverkehrsbehörde wahrnehmen konnten.

Zossen gehörte zu elf Modellgemeinden landesweit für diesen Modellversuch in Sachen Straßenverkehrsordnung (StVO). Das heißt: Sie war für einige straßenverkehrsrechtliche Fragen auf ihrem Gebiet wie Verkehrszeichen oder das Erteilen bestimmter Erlaubnisse nach der StVO selbst und ohne Zutun des Kreises verantwortlich. Mit dem 1. September endete die Gültigkeit dieses Gesetzes in aktueller Fassung.

Zossen im Modellversuch nicht mehr dabei

„Die elf als Modellversuch gestarteten StVO-Kommunen können mit einem gesonderten Antrag ihre Zuständigkeit durch Aufnahme in die Zuständigkeitsverordnung des Landes Brandenburg zum Straßenverkehrsrecht verstetigen“, erklärt Hubert Grosenick, Leiter des Straßenverkehrsamtes im Kreishaus in Luckenwalde.

Nach ihm vorliegenden Informationen aus dem Verkehrsministerium habe die Landesregierung im August eine Zweite Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrsrechts- und Güterkraftverkehrs-Zuständigkeits-Verordnung beschlossen, „ohne dass die Stadt Zossen im neuen Paragrafen 4a erwähnt ist“, so der Amtsleiter. Das heißt, die Modellkommune Zossen würde ihre Rechte aus der Probephase wieder verlieren.

Er fügt hinzu: „Die Zuständigkeit der Stadt Zossen als örtliche Ordnungsbehörde ist von alledem aber nicht berührt.“ Sie sei weiter unbeschadet der Zuständigkeit der Polizei für die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs zuständig „und kann bei Verstößen der Parkvorschriften ,Knöllchen’ verteilen“, so der Amtsleiter.

Fazit: Die Stadtverordnetenversammlung außer der Reihe ist der Wettlauf der Verwaltung, die Konsequenzen aus einem versäumten Termin noch zu heilen, will sie zeitweilige Sonderrechte in puncto Verkehrszeichen und verkehrsrechtliche Erlaubnisse aus dem Modellversuch zu behalten.

Rathauschefin Schwarzweller schweigt

Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP) wollte sich zu einer entsprechenden MAZ-Frage nicht äußern, sie verwies an Hermann Kühnapfel (CDU), den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung. Der antwortete: „Wenn eine zusätzliche Sitzung beantragt ist, dann ist sie nötig, mehr ist dazu nicht zu sagen.“

Ex-Bürgermeisterin Schreiber enttäuscht und wütend

Bürgermeister-Vorgängerin Michaela Schreiber (Plan B) erklärt als Privatperson, sie sehe die Situation als komplettes und vollständige Versagen der momentanen Bürgermeisterin, „ich kann gar nicht in Worte fassen, wie enttäuscht und wütend ich bin, dass die Stadt Zossen eine Zuständigkeit im Straßenverkehrsrecht zum 1. September verbindlich verloren hat, die wir seit 15 Jahren hatten.“ Jetzt würde die Stadt beim Landkreis wieder betteln, „ob der uns das freiwillig wieder gibt, was uns bei rechtzeitiger Antragstellung niemand hätte wegnehmen können“, so Schreiber.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung am Montag steht auf der Tagesordnung auch der Punkt „Ordnungsgeld gegen die Mitglieder der Fraktion Plan B“. Auch dazu wollten weder Schwarzweller noch Kühnapfel etwas sagen.

Von Jutta Abromeit