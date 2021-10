So eng kann es in Nächst Neuendorf für Radfahrer sein. Dutzende Bürger aus Schünow fahren hier im Juli unter Polizeischutz auf der B 246 von Schünow über Horstfelde und Nächst Neuendorf nach Zossen vors Rathaus, um für Radwege in der Stadt mit ihren Ortsteilen zu demonstrieren. Quelle: Jutta Abromeit