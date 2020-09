Zossen

„Ich bitte Sie Ruhe zu bewahren“, mahnte Wiebke Schwarzweller ( FDP), Bürgermeisterin von Zossen, und Hermann Kühnapfel ( CDU), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, bat mehrfach: „Die Störungen sind unangemessen, ich bitte Sie, Zwischenrufe und Applaus zu unterlassen.“ An dieser Stelle verließen am Mittwochabend mehrere Leute, vor allem Dabendorfer, die Mehrzweckhalle im Ort. Dort lief Teil zwei der Stadtverordnetenversammlung, die Fortsetzung von vergangener Woche.

Bahnübergang Goethestraße in Dabendorf (Stadt Zossen) Quelle: Fred Hasselmann/Stadt Zossen

Warum der Tumult? Gerade hatten die Stadtverordneten mit 14 zu zwölf Stimmen für eine zweite innerörtliche Kraftfahrzeug-Bahnquerung in Dabendorf gestimmt und dafür, dass die Bürgermeisterin mit der Bahn den Abschluss einer Eisenbahn-Kreuzungsvereinbarung dafür verhandelt und dass ein alter Beschluss teils aufgehoben wird. Für Zossen ist das praktisch ein Richtungswechsel bei voller Fahrt und trieb vor allem die Stadtverordneten von Plan B und AfD an die Mikrofone.

Nach Jahren des Ringens plant die Bahn zurzeit im Auftrag der Stadt Zossen – und finanziert von der Stadt Zossen – die Verlagerung des B-246-Bahnübergangs in Nächst Neuendorf nach Norden, genannt Kaufland-Querung. Die bisherigen Kfz-Bahnübergänge Goethestraße und Brandenburger Straße in Dabendorf sollen künftig entfallen; dafür baut die Bahn im Zuge ihres Dresdener-Bahn-Ausbaus zwei Fuß- und Radweg-Querungen, die sie auch komplett bezahlt.

Plan B: Millionen Mehrkosten erwartet

Dass es nun nicht weit entfernt davon eine weitere Kfz-Querung in Dabendorf geben soll – ob als Brücke oder Unterführung ist noch unklar –, wird massiv kritisiert. Olaf Manthey (Plan B) erklärte, mit dem Umwerfen bisheriger Pläne müsse allen klar sein, dass nun zu den bisher ausgegebenen 100.000 Euro für Planungen und Baugrunduntersuchungen wohl weitere erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Stadt zu kämen. Manthey sagte: „Die Kosten für einen heute wieder gewünschten Tunnel muss zu 100 Prozent die Stadt tragen, da es ein Sonderwunsch ist, der nicht nach Eisenbahnkreuzungsgesetz geteilt wird.“ Schon vor mehr als zehn Jahren seien das mehr als zehn Millionen Euro gewesen, das können jetzt nur höher liegen, so der Mann von Plan B. Die Stadtverordneten, die am Mittwoch mit Nein stimmten, hatten vor der Entscheidung verlässliche Angaben und Gespräche mit der Bahn gefordert.

Fortsetzung der September-Stadtverordnetenversammlung Zossen in der Mehrzweckhalle Dabendorf Quelle: Jutta Abromeit

Zur Historie dieses Zossener Straßen- und Schienen-Streits: Schwarzwellers Vorgängerin Michaela Schreiber (Plan B) hatte stets mit ihrem Nachbar-Amtskollegen Klaus Rocher (FDP) im Clinch gelegen, auch wegen der Nordumfahrung Dabendorf. Rocher warf Schreiber dabei bis zuletzt vor, Zossen denke als Mittelzentrum nur an sich. Mit der Nordumfahrung habe der Rangsdorfer Ortsteil Groß Machnow dann sämtlichen, stetig zunehmenden Verkehr von der Autobahn auf der B 96 und zur B 246 zu ertragen; vor allem dann, wenn Zossen seine Gewerbegebiete Nächst Neuendorf sowie Am Bahnhof und Märkische Straße in Dabendorf ausbaut. Auch deshalb war Rochers Partei-Kollegin Schwarzweller 2019 in Zossen erst zur Kommunalwahl und dann zur Bürgermeisterwahl an den Start gegangen. Mit ihrem Erfolg und mit dem jetzt bei den Stadtverordneten durchgebrachten Beschluss rückt Rochers favorisierte gemeinsame Ortsumfahrung Dabendorf-Groß Machnow ins Blickfeld, auch wenn das in Zossen so noch niemand öffentlich proklamierte.

Anwohner fürchten riesige Fahrzeugströme

Anwohner der Dabendorfer Goethestraße wie Detlef Polley von der Bürgerinitiative Verkehrsberuhigung meinen nach der jüngsten Entscheidung der Stadtverordneten, vernünftige Verkehrspolitik sähe anders aus. Polley erklärt: „Bundesweit wird der Verkehr aus Städten und Gemeinden herausgenommen, nur in Zossen konzentriert man den Verkehr im Gemeindeteil Dabendorf.“ Mit Offenhaltung der innerörtlichen Bahnquerung auch für Lkws mit mehr als 30 Tonnen zerstöre man eine gewachsene Siedlungsgemeinde und gefährde den Wohn- und Schulstandort, meinen Polley und seine Mitstreiter. Sie verlassen sich nicht auf Informationen aus dem Rathaus, sie stehen mit Brandenburgs Infrastrukturministerium in Kontakt. Gefreut hatten sie sich an der Goethestraße ohne Autos auf mehr Ruhe. Nun fürchten sie vor der Haustür riesige Fahrzeugströme, auch aus den Gewerbestandorten Glienick, Schünow, Nunsdorf und von der Kiesgrube Horstfelde, „deren Ausbeutung erst 2030 abgeschlossen sein soll“, wie Polley meint.

Bürgermeisterin Schwarzweller hielt ihren Kritikern am Mittwoch entgegen: „Warum geben Sie uns nicht die Chance, eine bessere Lösung zu finden?“ Herr Rocher habe im Bauausschuss mehrmals zu all dem sprechen wollen; „aber er erhielt kein Rederecht“, so die Zossener Rathauschefin.

Von Jutta Abromeit