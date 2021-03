Zossen

Immer wieder würde er Jugendlichen raten, sich mit Politik zu befassen. „Sonst versteht man doch gar nicht, wie unsere Gesellschaft funktioniert“, meint der Zossener Steffen Jerchel. „Es ist manchmal sehr mühsam, was zu erreichen, doch es lohnt sich. Und einen anderen Weg gibt’s ja kaum, Missstände zu ändern“, erklärt der heute 36-Jährige. Wenn in Zossen jetzt versucht wird, Jugendlichen kommunalpolitisch wieder eine Stimme zu geben, dann weckt das seine Erinnerungen an die Jahrtausend-Wende: „Damals gab es das ja schon mal.“

Der Zossener Stadtverordnete Steffen Jerchel (SPD) 2019. Er war Anfang des neuen Jahrtausends Mitglied des ersten Jugendparlaments von Zossen. Quelle: Jutta Abromeit

Jugendliche verschiedener Stadtteile trafen sich und wollten Missstände ändern. So schmeckte den Schülern damals das Schulessen in der Goetheschule nicht. „Wir wollten uns selbst ein Bild machen, durften aber nicht in die Schule, das erlaubte Bürgermeisterin Schreiber nicht“, so Jerchel. Ansprechpartner im Jugendclub-Chef war Reiner Reinicke. Er weiß noch, dass es damals eine dreitägige Zukunftskonferenz gab. „Dort wurde beschlossen, ein Jugendparlament zu gründen“, erzählt er und freut sich noch heute über den Enthusiasmus und die Wählerlisten. Dass es dann irgendwann kein Jugendparlament mehr gab, lastet er auch der Ex-Bürgermeisterin an, „sie hat die Jugendlichen nicht so unterstützt, wie es möglich wäre.“

Die Stadtverordneten von Zossen beschlossen jüngst auf Antrag der Fraktion Linke/SPD einen neuen Anlauf für eine Jugendvertretung. CDU-Mann Thomas Blanke erklärte: „Ich bin lebender Zeuge des ersten Versuchs von 2005 bis 2012. Ich bitte eine Arbeitsgruppe für die Jugendvertretung zu analysieren, warm das damals scheiterte, damit wir die dieselben Fehler nicht wiederholen.“

Steffen Jerchel war bei seinen ersten Politik-Kontakten „etwa 15“, wie er meint, zur Politik kam er zufällig: „Melinda, damals eine Stadtverordnete von den Linken, fragte ob ich nicht mal mitkommen will.“ Er ließ sich überreden und hörte zu, worüber im Haus der Demokratie diskutiert wurde. Als die Baracke abgebrannt war, trafen sich die politisch interessierten Jugendlichen auch mal in der Kirche, dann im Jugendclub.

Jerchel: „Manchmal braucht eine Idee lange“

Heute ist Jerchel vierfacher Vater. Sollte es in Zossen tatsächlich wieder eine Jugendvertretung geben, hat der ehemalige Stadtverordnete zwei Tipps: „Es bewährt sich Gruppen in den Stadtgebieten zu bilden, wo die Kinder und Jugendlichen wohnen. Die wissen genau, was dort fehlt.“ Zum anderen sollten sich politisch Interessierte nicht bei erstem Gegenwind entmutigen lassen: „Es dauert manchmal lange, bis eine Idee durch alle Gremien kommt.“ Er weiß noch: „Die Bank, die sich unsere Gruppe wünschte und für die wir hartnäckig kämpften, brauchte ein ganzes Jahr, bis sie endlich aufgestellt wurde“.

Von Jutta Abromeit