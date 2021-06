Zossen

Die Stadt Zossen hat vieles und ist inzwischen auch Modellstadt Zukunft, doch eines hat sie fast gar nicht: Radwege. Weder innerstädtisch gibt es separate Wege für Fahrräder noch an hochfrequentierten Bundes- und Landesstraßen. Das soll sich endlich ändern, deshalb wollte der städtische Ausschuss Kultur, Tourismus, Umwelt und Energie (KTUE) gleich drei Aspekte dieses Themas differenziert diskutieren. Doch es gab nicht viel zu diskutieren: Die Verwaltung erklärte lediglich, es werde an einem Radwege-Konzept gearbeitet.

KTUE-Vorsitzender Detlef Klucke (Plan B) war „ein bisschen platt“, wie er sagte, schließlich gebe es den Stadtverordneten-Beschluss seit 2018. Angesichts gegenwärtiger Klima- und Mobilitätsdispute fragte er: „Wann wollen wir endlich aus dem Tiefschlaf erwachen?“ Ganz schnell trugen die Ausschuss-Mitglieder zusammen: Das fast einzige Stück Radweg in Zossen gibt es unter der Eisenbahnbrücke Nottekanal. Ansonsten leben Radfahrer in der Stadt kreuzgefährlich, vor allem innerstädtisch auf dem gemeinsamen Stück der Bundesstraßen B 96 und 246. Begegnen sich dort schwere Laster, wird es für Radler lebensbedrohlich. Außerdem: Nach Kluckes Worten müssen Mellenseer Schulkinder direkt auf der L 79 fahren.

Kreuzgefährlich wird es für Radfahrer hier im Stadtgebiet von Zossen auf dem gemeinsamen Bundesstraßen-Abschnitt B 96/B 246. Kommen dann die schweren Holzlaster auf dem Weg nach Baruth, womöglich mit Anhängern, wird es lebensbedrohend. Quelle: Jutta Abromeit

Wegen dieses Dilemmas hatten sich bereits mehr als ein Dutzend Leute – vor allem Stadtverordnete und Ortsbeiratsmitglieder – zur überörtlichen Interessengemeinschaft Radwege zusammengeschlossen und Kontakt zu Bürgermeistern in Nachbargemeinden sowie beim Kreis und beim Land gesucht. Klucke stellte ein erstes Ergebnis vor: eine Karten-Sammlung. Dargestellt sind Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen rund um Zossen – alle ohne Radwege. Des weiteren hatte Klucke Darstellungen mit Kitas, Schulen, Altersheimen und Tourismus-Zielen.

Ziel: Ein kleiner und ein großer Rad-Rundweg

Aus all dem entwickelte er zwei Vorschläge: einen kleinen Rad-Rundweg von 13,5 bis 15 Kilometern mit Einbindung der Dabendorfer Schulen von Zossen über Nächst Neuendorf, Horstfelde, Saalow, Mellensee und zurück sowie einen großen Rundweg von möglichen 35 bis 45 Kilometern Länge mit den Stationen Zossen, Schünow, Christinendorf, Trebbin, Mellensee und zurück. „Das hat den Vorteil, dass dabei schon Teilstücke vom Kreis und von der Stadt Trebbin geplant werden, so dass es für uns um Lückenschlüsse geht“, erklärte Klucke.

Kein Platz für Radfahrer im Zossener Ortsteil Nunsdorf auf der B 246. Quelle: Jutta Abromeit

Für Zossen sei dazu ein Beschluss der Stadtverordneten zu erarbeiten, parallel könne das auch für die Stadt Trebbin und die Gemeinde Am Mellensee passieren, das sei mit Partnern der Interessengemeinschaft bereits besprochen, so der Ausschussvorsitzende. Käme dann noch ein Radwege-Abschnitt von Wünsdorf nach Mellensee zustande, wären etliche weitere Lücken geschlossen. Matthias Juricke (Plan B), der Ortsvorsteher von Horstfelde, kämpft ebenfalls in der Interessegemeinschaft und erklärte: „Wenn wir wenigstens den kleinen Weg hinkriegen bis 2024, dann wären wir schon ganz weit vorne.“

Hier ist ein Radsportler zwischen Gadsdorf und der B 246 dem Autoverkehr schutzlos ausgeliefert. Quelle: Jutta Abromeit

Radwege an Bundes- oder Landesstraßen kann die Stadt nicht bauen

Er und alle Radweg-Mitstreiter wissen allerdings: Radwege zu bauen ist Sisyphus-Arbeit, weil Kommunen zwar Radwege an Gemeindestraßen, nicht aber an Kreis-, Landes- oder gar Bundesstraßen bauen können. Zudem sind oft Grundstücke oder Teile davon zu kaufen, was manchmal Jahre an Verhandlungen mit Eigentümern braucht. Und dann führen die schönsten Touren oft durch Landschaftsschutzgebiete, was weitere bürokratische Hürden mit sich bringt. Der Stadtverordnete und Kallinchens Ortsvorsteher Reinhard Schulz (VUB/B90-Grüne/CDU) erklärte denn auch: „Für Straßen begleitende Radwege ist in den seltensten Fällen die Kommune zuständig.“ Um endlich anfangen zu können, brauche es ein Konzept. Und er sagte: „Schön, wenn so ein Konzept einfach durchzuführen wäre. Dazu müssten sich alle Ortsteile einig sein.“ Um dann wirklich Radwege bauen zu können, brauche die Stadt Fördermittel, so Schulz, und die gebe es nur mit einem Konzept.

Die sachkundige Einwohnerin Birgit Kolkmann warf vorsichtig in die Debatte: „Aber erst mal wollen die Bürger vielleicht im Alltag in Zossen mit dem Rad unterwegs sein...“

Nach mehr als anderthalb Stunden Radweg-Disput befanden die Ausschuss-Mitglieder: Egal, wie und wo was möglich ist, es müsse einfach angefangen werden, da waren sich alle einig; Verantwortliche müssten mit Papier oder Mails zugeschüttet werden, damit Zossen endlich zu innerörtlichen Radwegen und überregionalen Verbindungen kommt. Dafür verlangt der Ausschuss von der Verwaltung nach der Sommerpause eine Grundlage.

Von Jutta Abromeit