Breitbandausbau: Zossen stimmt für Förderprogramm

Am Mittwoch ebneten Zossens Stadtverordnete den Weg für den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in Teltow-Fläming. Die Stadtvertreter stimmten mit großer Mehrheit für die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis.

Vorausgegangen war dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ein jahrelanger Streit um die Unterzeichnung der Vereinbarung mit dem Landkreis. Seit mehr als drei Jahren arbeitet der Kreis inzwischen daran, schnelles Internet in alle Haushalte zu bringen. Bereits im Februar 2016 gab es einen entsprechenden Beschluss des Kreistages.

48 Millionen Euro für den Breitbandausbau

Aus dem Bundesförderprogramm Breitbandausbau erhofft sich der Kreis Fördermittel von rund 48 Millionen Euro für die Erschließung von bisher unterversorgten Gebieten mit Glasfaserkabeln. Das Bundesprogramm sieht vor, dass die digitale Infrastruktur in Gebieten mit einer Datenübertragungsrate von weniger als 30 Megabit pro Sekunde ausgebaut wird. Die Kosten für den Ausbau tragen dabei zur Hälfte der Bund, zu 40 Prozent das Land und zu zehn Prozent die jeweilige Kommune.

Damit sich der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur für die Telekommunikationsunternehmen wirtschaftlich rechnet und kein Flickenteppich verschiedener Übertragungsgeschwindigkeiten entsteht, hat das Land die Finanzierung seines Anteils an die Bedingung geknüpft, dass nur komplette Landkreise die Landesmittel beantragen können. Der Landkreis hatte zudem zugesagt, den kommunalen Anteil von zehn Prozent zu übernehmen, um die begehrten Fördermittel zu bekommen.

AfD und Plan B verweigerten Zustimmung

Damit Teltow-Fläming die Förderung beantragen kann, mussten jedoch zunächst alle Kommunen eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis unterschreiben. Alle Gemeinden in Teltow-Fläming hatten die Kooperationsvereinbarung in der Zwischenzeit unterzeichnet – bis auf Zossen. Zeitweilig drohte der Breitbandausbau in Teltow-Fläming an der Einigung mit der Stadt Zossen zu scheitern.

Erleichtert: Zossens Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP) dankte den Stadtverordneten am Mittwoch für ihre Zustimmung zur Kooperationsvereinbarung. Quelle: Privat

Die Fraktionen von AfD und Plan B hatten dem Breitbandausbau in der Vergangenheit ihre Zustimmung verweigert, weil sie befürchteten, dass Zossen bei späteren Förderprogrammen benachteiligt werden könnte.

Appell der Städte und Gemeinden Teltow-Flämings

Noch am Montag appellierten die Bürgermeister und Amtsdirektoren Teltow-Flämings in einem offenen Brief an die Stadtverordneten, der Vereinbarung zuzustimmen. Die Gemeinden seien darauf angewiesen, die von Bund und Land gewährte Förderung und vom Landkreis zugesagte Kofinanzierung von insgesamt knapp 48 Millionen Euro einzusetzen, heißt es in dem Schreiben.

Der Vorsitzende der Kreisarbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten in Teltow-Fläming und Amtsdirektor von Dahme, David Kaluza (parteilos), redete den Zossener Stadtverordneten vor der Abstimmung am Mittwoch noch einmal ins Gewissen. Zur Daseinsvorsorge gehöre eine entwickelte digitale Infrastruktur, sagte er. „Die Coronakrise hat gezeigt, wie dringend der Bedarf ist.“

Zossens Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller ( FDP) zeigte sich nach der Abstimmung erleichtert: „Sie haben heute einen Meilenstein für Zossen gelegt“, sagte sie in Richtung der Stadtverordneten. Der Breitbandausbau sei insbesondere für die Gewerbetreibenden der Stadt eine Herzensangelegenheit gewesen.

Teltow-Flämings Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke) sagte zur Zustimmung Zossens: „Das ist ein wichtiger Schritt, an dem der gesamte Breitbandausbau im Landkreis Teltow-Fläming hing. Und deshalb bin ich sehr froh über die klare Zukunftsentscheidung der Stadtverordneten von Zossen.“

