Dabendorf

Am 17. August finden in Dabendorf auf dem ehemaligen Mitsubishi-Gelände die 16. Stadtmeisterschaften im Feuerwehrsport der Männer, Frauen sowie der Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadt Zossen statt, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt hat. Die Wettkämpfe werden in der Disziplin Löschangriff nass ausgetragen. „Jede Ortsfeuerwehr kann mit mehreren Mannschaften an den Start gehen, muss aber mindestens eine Mannschaft stellen“, so Stadtwehrführer Stefan Kricke. Die Männer starten entsprechend der Wettkampfordnung mit 20 Meter-C-Druckschläuchen. Die Wettkampfgerätschaften werden gestellt.

Meisterschaft beginnt um 14 Uhr

Die Stadtmeisterschaften beginnen um 14 Uhr und finden im Rahmen der 100-Jahr-Feier der Dabendorfer Ortsfeuerwehr statt. Die Siegerehrung ist gegen 16.30 Uhr vorgesehen. Die drei erst platzierten Mannschaften jeder Altersklasse sind für die Teilnahme an den Kreismeisterschaften qualifiziert. Je nach Teilnehmerzahl werden ein oder zwei Läufe durchgeführt. Wenn es zwei Läufe gibt, geht die Zeit des besten Laufes in die Wertung ein.

Bei den Stadtmeisterschaften im vergangenen Jahr war die Feuerwehr Wünsdorf der große Gewinner. Sie holte die Titel sowohl bei den Männern, Frauen, den Jugendlichen und den Kindern. Auch die zweiten Mannschaften waren erfolgreich.

