Zossen

Der gebürtige Zossener Robert Kretschmer (35) ist an der Universität Jena zum Juniorprofessor für Anorganische Chemie berufen worden, wie die Universität am Montag mitgeteilt hat. Sein Forschungsthema sind sogenannte zweihändige Katalysatoren. Ziel sei es, nachhaltigere und ungiftigere Methoden zu entwickeln, mit denen chemische Grundstoffe hergestellt werden können. Wo oftmals giftige Schwermetalle zum Einsatz kommen, wählt Robert Kretschmer harmlosere Elemente wie Aluminium, Silizium oder Magnesium.

Gymnasium in Rangsdorf besucht

Kretschmer hat das Gymnasium in Rangsdorf bis zur 10. Klasse besucht. Nach einer Ausbildung und Erfahrung als Chemielaborant erhielt er die Hochschulzugangsberechtigung für begabte Berufstätige in Jena. Hier studierte er von 2007 bis 2010 Chemie. Nach seiner Promotion an der TU Berlin 2012 forschte er für ein Jahr in San Diego, bevor er ab 2015 Nachwuchsgruppenleiter an der Universität Regensburg wurde.

Von MAZonline