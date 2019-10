Zossen

An mehreren Positionen hat sich der Vorstand des Zossener SPD-Ortsvereins bei der Neuwahl auf einer Mitgliederversammlung am Freitag verändert. Der bisherige Vorsitzende Steffen Jerchel wurde ohne Gegenstimme wiedergewählt, wie die Partei am Sonnabend mitgeteilt hat.. Neuer Stellvertretender Vorsitzender wurde Hans Boche.

Kurz vor seinem 80. Geburtstag trat Ewald Puls (r.) als Kassier zurück. Er hatte dieses Ehrenamt 17 Jahre mit äußerster Zuverlässigkeit ausgeübt. Für seine Tätigkeit wurde er mit der Willy-Brandt-Gedenkmünze und einem Ehrenbrief des SPD ausgezeichnet, hier mit dem Ortsvereinsvorsitzenden Steffen Jerchel. Quelle: SPD Zossen

Kurz vor seinem 80. Geburtstag trat Ewald Puls als Kassier des Ortsvereins zurück. Er hatte dieses Ehrenamt 17 Jahre lang inne und habe es mit äußerster Zuverlässigkeit ausgeführt, lobte der Vorsitzende in der Pressemitteilung. Für seine Tätigkeit wurde Puls mit der Willy-Brandt-Gedenkmünze und einem Ehrenbrief des SPD ausgezeichnet. Zur neuen Kassiererin wurde Irina Boche gewählt, Mirko Schulze bleibt auch weiterhin Schriftführer. Als Beisitzer wurden Wolf-Dieter Wollgramm, Helmuth Köhrer, Thorsten Vieluf und Christian Linkiewicz in den neuen Vorstand gewählt.

Von MAZonline