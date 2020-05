Hortkinder vorübergehend ins Jugendzentrum Zossen

Zossen

Angesichts der sehr hohen Zahl von Hortkindern in Zossen erwägt die Stadtverwaltung, das Jugendzentrum an der Wasserstraße bis zur Fertigstellung des neuen Horts an der Gerichtsstraße vorübergehend als Hort zu nutzen. Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller ( FDP) informierte den Ausschuss für Soziales, Jugend, Bildung und Sport über entsprechende Pläne. Auch ein erstes Informationsschreiben an die betroffenen Eltern ist bereits verschickt worden. Ein Antrag auf Nutzung des JZZ als Hort werde vorbereitet, das Beteiligungsverfahren der zuständigen Behörden laufe.

Los geht es nach den Sommerferien

Hintergrund der Maßnahme ist die Tatsache, dass ab den diesjährigen Sommerferien bis zu 65 Kinder neu in den bereits jetzt mit mehr als 180 Mädchen und Jungen überbelegten Hort „Am Wasserturm“ kommen werden. „Deshalb sollen ab dem neuen Schuljahr 30 Hortkinder aus den 4. Klassen im Jugendzentrum betreut werden“, so die Verwaltungschefin. Derzeit werde ein entsprechendes Konzept erarbeitet, was auch die Beförderungsmöglichkeiten mit öffentlichen beziehungsweise privaten Verkehrsmitteln beinhaltet. Außerdem finde eine Abstimmung mit dem DRK als Träger der Jugendeinrichtung statt. Es sei geplant, dass das Jugendzentrum dann künftig erst nach den Hortzeiten für die Jugendlichen geöffnet wird.

Anzeige

Bald werden Anträge eingereicht

Als nächste geplante Schritte würde der Antrag auf Betriebserlaubnis eingereicht, darauf eine Begehung vorzunehmen, um gegebenenfalls eine Optimierung der Raumgestaltung zu veranlassen, sowie einen Informationsabend für die Eltern durchzuführen. Die Nutzfläche der Innenräume beträgt etwa 286 Quadratmeter. Vier Räume können genutzt werden – von maximal 43 Kindern – geplant sind 30. Rund 800 Quadratmeter Außenfläche können genutzt werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline