Zossen

Nach der mehrheitlichen, wenngleich umstrittenen Empfehlung des städtischen Finanzausschusses am 22. Juni, im Zuge der aktuellen Haushaltsdebatte die Realsteuern der Stadt Zossen zu erhöhen, hat Zossens Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller noch einmal die Notwendigkeit dieser Maßnahme unterstrichen. „Nur mit einer Erhöhung der Gewerbesteuer ist es möglich, den Haushalt wieder auszugleichen“, so die Verwaltungschefin. Sie favorisiert dabei eine Erhöhung der Gewerbesteuer von derzeit 200 Prozent auf 270 Prozent. Bei der Erhöhung auf 270 Prozent würden sich die Transferaufwendungen an den Landkreis ab dem Jahr 2023 erheblich reduzieren, betont sie. „Damit würde endlich nicht mehr Geld an den Landkreis gezahlt, als Zossen real einnimmt. Aktuell verbleibt kein Euro aus der Gewerbesteuer tatsächlich in unserer Stadt“, sagt die Bürgermeisterin.

Kommune erhebt Mindestsatz von 200 Prozent

Die Stadt Zossen zählt seit Jahren zu den letzten der mehr als 11.000 Kommunen in Deutschland, die den gesetzlich vorgeschriebenen Gewerbesteuermindestsatz von 200 Prozent erheben. Die in der Vergangenheit dadurch gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen werden allerdings zu großen Teilen von der Gewerbesteuerumlage „aufgefressen“, da diese nach dem Landesdurchschnitt – derzeit bei 324 Prozent – berechnet und damit Geld von einer fiktiven Summe eingefordert wird, die die Stadt real nicht eingenommen hat.

Anzeige

Zum Vergleich: Die Gemeinden Am Mellensee und Blankenfelde-Mahlow erheben 350 Prozent Gewerbesteuer, die Stadt Ludwigsfelde und die Gemeinde Rangsdorf sogar 380 Prozent. Bürgermeisterin Schwarzweller geht davon aus, dass auch andere Kommunen, die derzeit noch einen Hebesatz unter Landesdurchschnitt haben, nicht umhinkommen werden, diesen ebenfalls zu erhöhen. „Damit entfallen auch weitere Möglichkeiten, dass sich hiesige Unternehmen nach einer Erhöhung in Zossen in steuerlich günstigere Nachbarkommunen zurückziehen könnten, wie von einigen befürchtet wird“, so die Bürgermeisterin. Mit 270 Prozent wäre Zossen noch immer das Steuerparadies, könne dann aber tatsächlich davon finanziell profitieren.

Weitere MAZ+ Artikel

Beschluss fällt Anfang Juli

Das vorliegende Zossener Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2020 bis 2024 sowie die Haushaltssatzung 2020/2021 mit ihren Anlagen, dem Haushaltsplan, dem Stellenplan und dem Investitionsprogramm stehen auf der Sitzung der Stadtverordneten am Mittwoch, dem 1. Juli, in Dabendorf zur Beschlussfassung.

Relevante Steuern angehoben

Zum Hintergrund: Laut einer Realsteuer-Hebesatzumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer ( DIHK), wie hoch die Gewerbesteuersätze deutscher Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern ausfallen, sind für das Jahr 2019 die Daten aus rund 700 Städten und Gemeinden zusammengetragen und ausgewertet worden. Danach haben zahlreiche Gemeinden die Hebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer B – die für gewerbliche Unternehmen relevanten Steuern – angehoben, zum Teil sogar kräftig. Gegenüber 2018 legten die Gewerbesteuer-Hebesätze im Bundesdurchschnitt um 1 Prozentpunkt auf 436 Prozent zu.

Von MAZab