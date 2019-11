Zuzug in Glienick hält an

Glienick

30 Jahre Mauerfall, das sind auch 30 Jahre Ortsentwicklung. Zum Beispiel des heutigen Zossener Ortsteiles Glienick, ein Dorf, dessen Einwohnerzahl sich seit der Wende beinahe verdoppelt hat. Altbürgermeister Reinhard Hahn (88), erster ehrenamtlicher Bürgermeister nach der Wende, erinnert sich.

Bürgermeister am Dienstag

„Wir waren damals gerade auf Reisen. Plötzlich kam der Reiseleiter auf mich zu und meinte, ,Du musst das jetzt machen. Du hast bei der Bürgermeisterwahl die meisten Stimmen bekommen’.“ Gesagt, getan – aber die sichere Existenz als diplomierter Landwirt wollte Hahn dann doch nicht aufgeben. Einmal die Woche, am Dienstag, ging er ins Bürgermeisteramt, gab Anweisungen und ließ sich berichten. Das war die Zeit als Glienick noch selbstständige Gemeinde war und 800 Einwohner hatte. „Am 31. Dezember 1996 zählt der Ort 945 Einwohner“, weiß die Ortschronik zu berichten. Inzwischen geht die Einwohnerzahl stark auf die 1500 Menschen zu.

Mit einer Million D-Mark

Wesentlich zum Wachstum der Gemeinde beigetragen haben die Gemeindevertreter und der damalige Bürgermeister Reinhard Hahn. Angespornt durch Berater im nahe liegenden Berliner Bezirk Tempelhof haben sie getan, was die ihnen empfahlen. „Schafft Wohn- und Gewerbegebiete auf dem Land“, haben sie damals gesagt, „und macht das nach Möglichkeit ohne Fremdinvestoren.“ So haben sie es in Glienick gemacht. Die Südwestbank half dabei mit einem im Jahr 2019 fast lächerlich anmutenden Kredit von einer Million D-Mark zu einem Zinssatz von 0,5 Prozent. In kürzester Zeit wurden Flächennutzungspläne aufgestellt, innerhalb von sechs Jahren wurden rund hundert Neubauten geschaffen.

Ziviler Ungehorsam

Trotz Neubaugebiet ist Glienick noch immer ein typisch brandenburgisches Straßendorf, entstanden im 13. Jahrhundert und 1491 erstmals urkundlich erwähnt. 1200 Meter zieht sich die Ortsmitte entlang der L 79. Der Name der bis 2003 selbstständigen Gemeinde stammt aus dem Slawischen und kommt von „Lehm“. In diesem Lehmdorf, nur wenig mehr als 30 Kilometer südlich von Berlin gelegen, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts eine Ziegelei gebaut.

Altbürgermeister Hahn in seinem privaten Arbeits- und Sitzungszimmer. Quelle: Udo Böhlefeld

Als Anfang der 1990er Jahre endlich die Grenze aufging, standen die Lkw hier Schlange. Genauso wie am Weinberg, mit 89 Metern die höchste Erhebung der Region. Von hier aus kann man die Hochhäuser in Lichtenrade und Marienfelde sehen. Und im Osten bis Mittenwalde und Königswusterhausen blicken. Dabei drohte der Weinberg noch 1990 zu verschwinden. Kies war gefragt in Berlin, Bürgermeister und Gemeindevertreter fürchteten schon um ihren Aussichtspunkt. In einer Aktion, die man heute als zivilen Ungehorsam bezeichnen könnte, blockierten 120 Glienicker mit ihren Pkw die Zufahrt zum Weinberg – und gewannen. Die Behörden ließen den Kiesabbau nicht länger zu, mit den Besitzern wurde ein Rekultivierungsplan vereinbart.

Noch ist Platz

Gleich neben der inzwischen stillgelegten Ziegelei entstand ebenfalls als Ergebnis der in den 90er Jahren schnell entwickelten Flächennutzungspläne ein Gewerbegebiet, in dem Bewohner des Ortes einen Arbeitsplatz gefunden haben. Noch ist dort etwas Platz, bedauert der Altbürgermeister, da der Zustrom ansiedlungswilliger Unternehmen ein wenig nachgelassen hat. Wenn sich das wieder ändern sollte, könne man allerdings auf der anderen Straßenseite noch neues Gewerbegebiet erschließen.

Von Udo Böhlefeld