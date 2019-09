Einmal um die Erde: Halbzeit beim Stadtradeln in TF

Luckenwalde

Mehr als 50.000 Kilometer stehen schon auf dem Tacho der Stadtradler aus Teltow-Fläming. Seit knapp zwei Wochen machen der Landkreis und seine Städte und Gemeinden wieder mit bei dem deutschlandweiten Wettbewerb zum Wohle des Klimas. Fast 450 Radler von Mahlow bis Luckenwalde haben sich angemeldet. Zusammen sind sie bereits einmal um den Äquator gefahren.

„Das Schöne am Stadtradeln ist, dass alle ein gemeinsames Ziel haben“, sagt Werina Neumann, die die Aktion für den Landkreis koordiniert, „das Auto stehen zu lassen und mehr mit dem Rad zu fahren.“ 2018 hatte sich der Landkreis zum ersten Mal an der Aktion beteiligt. Mehr als 500 aktive Radfahrer sammelten in den drei Wochen knapp 97.700 Kilometer und sparten mehr als 13.700 Kilogramm Kohlendioxid ein. „Damals waren offiziell vier Kommunen dabei“, sagt Neumann, „dass es in diesem Jahr fünf sind – Rangsdorf ist neu dabei – ist sehr erfreulich und bereits ein erster Erfolg.“

Zum Auftakt des Stadtradelns 2019 führte eine Tour durch den halben Landkreis von Ludwigsfelde nach Luckenwalde. Quelle: Björn Ole Müller

Statement für Ausbau der Radwege im Landkreis

Schon 2018 nahmen auch Teams aus den Rathäusern von Ludwigsfelde, Trebbin, Blankenfelde-Mahlow und Luckenwalde teil. Auch 23 Politiker sind nun dabei.

Vielen Teilnehmern geht vor allem darum, ein Statement zu setzen für bessere Radwege in Teltow-Fläming. Weil das Netz nicht lückenfrei ausgebaut ist, mussten sich die Radler bei der Eröffnungstour vor zwei Wochen von der Feuerwehr begleiten lassen (die MAZ berichtete). Auf weiten Streckenteilen von Ludwigsfelde nach Luckenwalde mussten sie auf der Straße fahren.

Auch Trebbin beteiligt sich seit mehreren Jahren am Stadtradeln. Quelle: Stadt Ludwigsfelde

„Mitmachen kann jeder“, erklärt Werina Neumann, „denn jeder Kilometer zählt.“ Auf einer Online-Plattform tritt man einem Team bei und trägt täglich seine geradelten Kilometer ein.

Spitzenreiter im Landkreis ist derzeit ein Team von Rolls-Royce. Die 29 Radelnden haben seit dem Start der Aktion am 31. August bereits über 7100 Kilometer auf dem Drahtesel statt im Auto zurückgelegt. Die beste Pro-Kopf-Bilanz hat bisher das Team „Trebbiner radeln für ihre Stadt“ mit mehr als 560 Kilometern pro Teilnehmer.

Im Durchschnitt neun Kilometer am Tag

Auch die Kreisverwaltung hat ein Team. Werina Neumann ist Kapitänin, radelt aber nicht selbst mit. Ihr täglicher Arbeitsweg von Berlin nach Luckenwalde ist zu lang dafür. Auf ein Auto verzichtet sie ohnehin das ganze Jahr über. „Ich fahre mit der Bahn und laufe den restlichen Weg vom Bahnhof zum Kreishaus“, erzählt sie.

Zum Start der Aktion verteilte die Stadt Ludwigsfelde zum Ansporn Sattelüberzüge an die Radfahrer. Quelle: Stadt Ludwigsfelde

Gewinnen sei ohnehin nicht das Wichtigste beim Stadtradeln-Wettbewerb. „Die Aktion ist schön für den Teamgeist“, berichtet Neumann aus dem Kreishaus-Team. „Für viele ist es ein Ansporn, zu sehen welche Kollegen mitmachen und wie viele Kilometer sie fahren.“ Deutschlandweit liegt der Durchschnitt aller Teilnehmer bei neun Kilometern am Tag.

Zur Eröffnung des Wettbewerbs in TF vor knapp zwei Wochen hatte auch Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) dafür plädiert, bei Strecken unter fünf Kilometern das Auto stehen zu lassen. Werina Neumann sieht auf halber Strecke des Wettbewerbs erste Erfolge. „Einige Kollegen radeln jetzt Wege, für die sie sonst das Auto genommen hätten“, sagt sie.

Bürgermeister vergeben Preise an die besten Radler

Einen sportlichen Anreiz gibt es beim Stadtradeln natürlich trotzdem. In Blankenfelde-Mahlow lockt Bürgermeister Ortwin Baier ( SPD) zum Beispiel Schüler aufs Rad. Die besten von ihnen können mit dem Gewinn die Klassenkasse aufbessern.Die Stadt Ludwigsfelde ehrt ihre drei fleißigsten Radler ebenfalls mit Sachpreisen. Im vergangenen Jahr gab es unter anderem Sattel, Helm und ein Lichtset aus dem Radfachgeschäft.

Neu: Wanderpokal für die beste Kommune

Auch der Landkreis ehrt das Team mit dem meisten Kilometern insgesamt und pro Kopf, aber auch den besten Einzelfahrer. „Neu ist in diesem Jahr ein Wanderpokal, den wir an die beste Kommune vergeben“, erzählt Neumann. Für 2020 haben außerdem bereits weitere Städte ihr Interesse angemeldet, darunter Baruth und Jüterbog.

Von Victoria Barnack