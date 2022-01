Teltow-Fläming

Die Zahl der Corona-Infektionen wächst zunehmend. In Kindertagesstätten wird das erneut zum Problem, wenn wie in Rangsdorf damit zunehmend Personalausfälle verbunden sind. Aber auch in Zossen zeigen sich die Auswirkungen: Die Kita „Oertelufer“ wurde bis auf weiteres geschlossen. Eine zweite Kita soll am Montag kurz vor der Schließung gestanden haben.

Mit dem 7. Februar gilt in Kitas eine Testpflicht ab dem ersten Lebensjahr. In Horten, Kitas und Kinder-Pflegeeinrichtungen muss an mindestens zwei nicht aufeinander folgenden Tagen in der Woche getestet werden.

Ludwigsfelde: 14 Infektionen und 13 Verdachtsfälle in drei Kitas

In den neun städtischen Kindertagesstätten in Ludwigsfelde gibt es aktuell bereits 14 bestätigte Infektionsfälle und 13 Verdachtsfälle. Die Infektionsfälle verteilen sich auf drei Einrichtungen. „In den übrigen Einrichtungen gibt es glücklicherweise aktuell keine Corona-Fälle“, teilte Paul Niepalla, Fachbereichsleiter Soziales, Familien, Sport und Kultur, auf Anfrage mit.

In Zossen bleibt die Kita „Oertelufer“ ab sofort bis auf weiteres geschlossen. In der Kita im Elementarbereich für drei- bis sechsjährige Kinder gibt es mehrere Corona-Verdachtsfälle. Die Stadt Zossen will zeitnah darüber informieren, falls sich an der Schließungsentscheidung für das „Oertelufer“ etwas ändert.

Blankenfelde-Mahlow: Alle Kitas geöffnet

In Blankenfelde-Mahlow sind die aktuellen Corona-Infektionszahlen in den Kitas relativ hoch. Einige Kitas sind stärker betroffen, in anderen gibt es lediglich vereinzelte Fälle. Ob sich vor allem das Erscheinen der Omikron-Variante des Virus bemerkbar macht, kann die Gemeinde nicht sagen: „Wir erhalten keine Informationen darüber, ob es sich bei einer Covid-19-Erkrankung um Omikron oder andere Varianten handelt“, erklärte Pressesprecher Wolfgang Huth auf Anfrage. Aktuell sind alle Kitas in Blankenfelde-Mahlow geöffnet.

Rangsdorf: Viele Erzieher krank

Weil die hochansteckende Omikron-Variante auch in Rangsdorf zu einem Anstieg der Corona-Fallzahlen führt, hat sich Bürgermeister Klaus Rocher wie bereits im Vorjahr an die Eltern von Kita-Kindern gewandt und um deren Unterstützung gebeten. „Wenn die Möglichkeit besteht“, so der Bürgermeister, sollten Eltern ihre Kinder bitte zu Hause betreuen.“

Nach den Worten von Rocher soll so die „angespannte Personalsituation“ entlastet werden. Zwar musste bislang keine Kita in Rangsdorf geschlossen werden, aber in den Kitas, die in Trägerschaft der Gemeinde stehen, „sind mit Stand Montag 16 Kita-Erzieherinnen krankheitsbedingt ausgefallen“, so Rocher.

Von Udo Böhlefeld