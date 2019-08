Luckenwalde

Die Polizei hat in der vergangenen Woche aus Anlass des Schuljahresbeginns verstärkt in der Nähe von Schulen und Horten durch. Dabei zeigte sich, dass viele Autofahrer in diesen Bereichen zu schnell unterwegs waren, heißt es in der Bilanz der Polizei, die sie am Freitag veröffentlicht hat. Für die Polizei besonders beunruhigend sind die Feststellungen, bei denen Eltern ihre Kinder nicht angeschnallt haben oder ohne entsprechenden Kindersitz transportierten. Eltern sollten sich stets ihrer Vorbildfunktion bewusst sein.

105 Ordnungswidrigkeiten festgestellt

Im Inspektionsbereich Teltow-Fläming mussten Beamte 105 Ordnungswidrigkeiten ahnden, davon elf Geschwindigkeitsüberschreitungen. 20 Mal wurde insgesamt gegen die Gurtpflicht verstoßen. 13 Mal waren Kinder nicht angeschnallt und 25 Kinder saßen während der Autofahrt nicht auf einem Kindersitz. Bei 14 Radfahrern mussten Mängel bei der Ausrüstung am Fahrrad festgestellt werden.

Von MAZonline