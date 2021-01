Ludwigsfelde

Bis zu 600 Kilometer am Tag ist Katrin Böhme (55) für die Kunden der Deutschen Bahn auf Achse. Die Zugbegleiterin freut sich darauf, dass die Züge nach Corona wieder voller werden.

„Nächster Halt Ludwigsfelde. Sie haben Anschluss an Züge im Regionalverkehr.“ Von Falkenberg/Elster bis hierher sind es rund 150 Kilometer. Mal mehr, mal weniger. Es hängt davon ab, ob der Zug über Wittenberg oder direkt über Jüterbog, Luckenwalde und Ludwigsfelde bis hinein nach Berlin fährt. Dort, am Hauptbahnhof, ist in der Regel die Fahrt zu Ende. Von dort aus geht es nach einer Pause wieder zurück. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. An manchen Tagen kommen da 500 bis 600 Kilometer zusammen.

Manchmal wird es privat

Katrin Böhme hat 1983 bei der Deutschen Reichsbahn ihren Facharbeiter für Eisenbahntransporttechnik gemacht. Seitdem ist sie als Zugbegleiterin unterwegs. Corona hat auch ihr Berufsleben verändert. „Man hat viele Stammkunden nicht mehr gesehen“, bedauert sie. Sie selbst und ihre Kolleginnen und Kollegen aber waren in all den Wochen und Monaten so gut geschützt, wie man sich gegen Corona eben nur schützen kann. „Von Anfang an gab es Handschuhe und Desinfektionsmittel. Und als es Masken gab, wurden wir auch gleich gut damit ausgestattet“, sagt sie. „Als dann im Sommer die Lockerung kam, war das schon angenehm. Dass man sich wieder gesehen hat, das man miteinander reden konnte. Man kennt ja doch Viele, die die Strecke sehr häufig fahren.“ Manchmal wird es dabei auch privat.

Bis zu 600 Kilometer am Tag im Dienst für die Kunden der Bahn: Katrin Böhme. Quelle: Udo Bböhlefeld

Die Fahrgäste zum Maske tragen zu bewegen, das war während der ersten Coronawelle „ganz, ganz schwer“, sagt die zweifache Mutter und dreifache Omi. „Da hatten wir richtig gut zu tun, um den Leuten das nahe zu bringen.“ Über Stoffmasken war man zu der Zeit schon froh. Oft genug musste die Zugbegleiterin diskutieren: „Es kamen tausend Ausreden, vom angeblichen Attest zu Hause, und und und.“ Das hat sich inzwischen gebessert, aber andererseits: „Wir sagen bei der Begrüßung unseren Spruch, dass die Maske im Zug jederzeit zu tragen ist. Aber wir können ja nicht überall im Zug gleichzeitig sein.“

Die Auseinandersetzungen ums Tragen von Mund- und Nasenbedeckungen machen die Zugbegleiterin ein wenig müde. „Es vergeht kein Tag, an dem wir keine Diskussionen darüber haben.“ Anders als im eher ländlichen südlichen Teltow-Fläming und in Elbe-Elster findet sie auch, dass die Züge voller werden, je näher man der Hauptstadt kommt. „Am späten Nachmittag und in den frühen Abendstunden sind die Züge sehr, sehr voll. Dabei bin ich mir sicher, dass die wenigsten auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Rückweg sind.“

Manchmal hilft der Zufall

Schwierig wird die Situation im Zug immer dann, wenn Maskenverweigerer und Coronaleugner mitfahren. „Wenn da richtige Querdenker im Zug sind, kann ich kaum etwas machen. Im Nahverkehr ist ja kein Sicherheitspersonal an Bord. Dann kann ich eigentlich nur die anderen Fahrgäste bitten, sich so hinzusetzen, dass der Abstand groß genug ist.“ Manchmal hilft aber auch der Zufall. Wenn Kollegen der DB Sicherheit oder Polizei auf dem Weg zur Arbeit im Zug sind, dann hat meist auch die Zugbegleiterin einen leichteren Stand.

Für mehr Verständnis untereinander möchte sie noch werben, für mehr Rücksicht aufeinander. „Man merkt das im Zug immer wieder. Da gibt es schon Menschen, die machen einem das Leben ein bisschen schwer. Im Zug müssen wir alle die Masken tragen, das ist für uns Pflicht.“ Auch und gerade für das Zugpersonal. „Wir müssen die Maske während der gesamten Zugfahrt tragen. Wenn dann Reisende meinen, sie müssten das nicht, dann fragen wir uns schon manchmal: Wer schützt eigentlich uns?“

Fruchtbonbon zum Abschied

Freilich gibt’s auch die anderen, die schönen und netten Augenblicke. „Wenn bekannte Gesichter im Zug sind, die einen fast überschwänglich begrüßen“, dann hat die Zugbegleiterin oft auch ein kleines Präsent in der Jackentasche ihrer blauen DB-Jacke. Ein Fruchtbonbon zaubert dann ein warmes Lächeln auf die Gesichter von Klein und Groß. „Ein Lächeln, das trotz Maske gut an den Augen zu erkennen ist“, sagt sie. Auch bei Katrin Böhme selbst übrigens. Und während sie das noch schnell erzählt, zaubert sie ein Fruchtbonbon zum Abschied aus ihrer Tasche.

Von Udo Böhlefeld