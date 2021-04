Dahmeland-Fläming

Noch gibt es in der Dahmeland-Fläming-Region einige freie Plätze beim 19. Zukunftstag für Mädchen und Jungen im Land Brandenburg am 22. April. Jugendliche haben dann die Möglichkeit, in ganz verschiedene Berufs- und auch Studienfelder hineinzuschnuppern. Parallel dazu findet der bundesweite „Girl’s Day“ für Mädchen statt, auch da beteiligen sich einige Unternehmen oder Institutionen aus der Region.

An der TH Wildau gibt es digitale Angebote

Bei beiden Aktionstagen aktiv ist zum Beispiel die TH Wildau. Allerdings werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht direkt vor Ort auf dem Campus sein dürfen, sondern es läuft alles digital. „Auch unsere Studierenden arbeiten zur Zeit nur digital“, begründet das TH-Mitarbeiter Fabian Kießlich. Zwei Angebote gibt es an der TH zum Zukunftstag: Zum einen werden humanoide Nao-Roboter vorgestellt und es wird erklärt, wie sie programmiert und eingesetzt werden können. Und aus dem TH-Kreativlabor „ViNN:Lab“ wird es einen Livestream geben, bei dem gezeigt wird, wie Handys zum Scannen in 3D eingesetzt und kleine Spiele programmiert werden können.

Bei den Kälbern in Trebbin

Die digitale Stunde mit dem Roboter ist bereits ausgebucht, für das andere Angebot können sich noch Interessierte ab Klassenstufe 9 anmelden. Beim „Girl’s Day“ werden an der TH unter anderem die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten einer Ingenieurin vorgestellt, auch da gibt es noch freie Plätze. Auch die Agrargenossenschaft Trebbin engagiert sich beim „Girl’s Day“, Mädchen können sich dort am 22. April in den verschiedenen Bereichen – ob Kälberstall, Baumaschinen oder Küche – umschauen.

Ausbildung im Handwerk

„Wir sind jedes Jahr dabei“, sagt Dajana Quappe von der Dachdeckerei Quappe in Blankenfelde über den Zukunftstag. „Wir haben selbst Kinder, wir wissen, wie schwierig es ist, sich zu entscheiden“, merkt sie über die Berufswahl an. In dem traditionsreichen Betrieb, der in mittlerweile vierter Generation geführt wird, werden regelmäßig Schülerpraktikanten angenommen. Ihr Mann, Dachdeckermeister Ronny Quappe, ist gerne Ansprechpartner, wenn es darum, für das Handwerk zu werben. Auch sein Bruder René, der gleich nebenan eine Zimmerei betreibt, ist beim Zukunftstag dabei. Sie versuchen stets, weitere Firmen der Region für den Zukunftstag zu gewinnen, sagt Dajana Quappe. „Unternehmen können sich so präsentieren“, betont sie. Das hebt auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hervor: „Der Zukunftstag bietet Arbeitgebern eine gute Gelegenheit, junge Leute für eine Ausbildung in ihrem Metier zu interessieren.“

Mit dem Kremser auf Orientierungstour

Trotz Corona-Pandemie finde der Zukunftstag in diesem Jahr in jedem Fall statt, sagt Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in einer Videoansprache an Schulleiterinnen und Schulleiter im Land. Denn im vergangenen Jahr musste der Zukunftstag wegen der aktuellen Entwicklungen kurzfristig komplett abgesagt werden. Sie verweist darauf, dass es in diesem Jahr sowohl digitale Angebote gibt als eben auch solche direkt vor Ort. „Das ist natürlich abhängig vom jeweils aktuellen Infektionsgeschehen“, merkt sie dazu jedoch an.

Auch das Team des Awo-Reha-Guts in Kemlitz beteiligt sich am 22. April, noch gibt es sogar einige freie Plätze. Idee dort: Auszubildende fahren die Teilnehmenden per Kremser zu ihren liebsten Arbeitsorten auf dem Gut. Da können Interessierte auf Augenhöhe Fragen stellen und die verschiedenen auf dem Gut angebotenen Ausbildungsberufe kennenlernen.

Viele hoffen auf Begegnungen vor Ort

Die meisten der Angebote in Dahmeland-Fläming, egal ob im Asklepios-Fachklinikum Teupitz, im Metall-, Maschinen- und Fahrzeugbau ESB Schulte GmbH & Co. KG in Luckenwalde, bei der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald oder bei Metallbaumeister Karsten Kalz in Königs Wusterhausen sind ab Klassenstufe 7 gedacht. Landesweit sind diesmal rund 170 Veranstalter dabei, die es mehr als 4000 Jugendlichen ermöglichen wollen, ein paar Einblicke in unterschiedliche Berufe zu bekommen. In der Region setzen die meisten dabei auf Begegnungen vor Ort und bangen deshalb, ob das in diesem Jahr auch tatsächlich so durchgeführt werden kann. Andere wie das Deutsche Elektronen-Synchrotron Desy in Zeuthen, haben wie die TH Wildau von Vornherein nur digitale Workshops konzipiert. Auch das Bahninfrastrukturunternehmen Spitzke SE in Großbeeren und die dortigen vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten und dualen Studienangebote werden momentan nur virtuell präsentiert, dafür aber mit Azubi-Talk und digitalem 360-Grad-Rundgang.

www.zukunftstagbrandenburg.de, www.girls-day.de/Radar

Von Karen Grunow