Bürger besorgt über Ärztemangel

Werbig

„4.600 Patienten pro Arzt sind in der Dahmer Region der derzeitige Durchschnitt“, sagt Jochen Klewes. „Damit“, so das Gründungsmitglied des Dahmer Zukunftsvereins ist die ärztliche Versorgung der Region statistisch doppelt so schlecht, wie der Brandenburger Durchschnitt und der ist in Deutschland schon das Schlusslicht.

Fast jeder ist betroffen

Mit dem Thema der medizinischen Grundversorgung hat sich der Verein nun der zweiten Problematik des ländlichen Lebens zugewandt, von der nahezu jeder Einwohner betroffen ist, aber wenig Bewegung in Richtung Besserung stattfindet. Zu den ersten Ideen, dies zu ändern, gehört nun, dass sich die vier zum Dahmer Amt gehörenden Kommunen zusammentun, um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, dem Ärztemangel entgegenzutreten.

In dieser Woche stellte Klewes in der Gemeinde niederer Fläming das Strategiepapier des Zukunftsvereins vor, Dahme, Dahmetal und Ihlow werden in den nächsten Wochen folgen. Danach, so die Hoffnung Klewes’ und seiner Mitstreiter, könnten Vertreter aller Kommunen und der Amtsverwaltung ein gemeinsames Konzept entwickeln.

Runder Tisch war der erste Schritt

Bereits im Herbst hatte der Zukunftsverein ein Treffen zwischen Kassenärztlicher Vereinigung (KV), niedergelassenen Ärzten, dem medizinischen Versorgungszentrum Herzberg und der Dahmer Amtsverwaltung organisiert. Seitens der KV sei man sehr bemüht, die Situation zu verbessern und könne die Ansiedlung weiterer Ärzte zum Teil auch mit Fördermitteln unterstützen. Das alleine würde aber nicht ausreichen, um Mediziner zu locken, schildert Klewes.

Flankierende Schritte seitens der Kommunen könnten sein, Medizinern günstige Miet- oder Kaufobjekte zum Arbeiten und Wohnen zu offerieren und mit gezielten Anzeigen auf Ärzte-Portalen und auf der Webseite der Stadt darauf hinzuweisen, schlägt der Zukunftsverein vor. Dass sich die Kommunen verschiedener Regionen bei der Ärzte-Werbung künftig sicherlich Konkurrenz machen werden, sieht man im Zukunftsverein als unvermeidlich.

Von alleine ändert sich nichts

„Doch das Thema wird von alleine nicht besser“, sagt Klewes. Dass dies nicht über-, sondern eher untertrieben ist, zeigt sich an der Tatsache, dass sich die Situation in Dahme im März verschärft, wenn sich eine der beiden Hausärztinnen mit über 80 Jahren in den Ruhestand begibt.

Von Uwe Klemens