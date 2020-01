Zuwachs in der Petkuser Kita „Entdeckerland“

Petkus

Die Kinder der Kita „Entdeckerland“ in Petkus haben sich in ihrem neuen Gebäude gut eingelebt – und nun folgt eine inhaltliche Weiterentwicklung. Die Kita will Bewegungskita werden.

Im Oktober 2018 sind die Kinder in ihr neues Domizil gezogen. Das bis dahin genutzte Gebäude gleich nebenan, ein aus Asbestplatten bestehende Baracke, wurde abgerissen.

Derzeit werden in der Petkuser Kita 43 Kinder betreut. Im Februar kommen drei weitere hinzu. Da die Kita in Paplitz noch nicht fertiggestellt ist, sollen auch Kinder von dort demnächst in Petkus untergebracht werden. Dafür wurde die Betriebserlaubnis auf 68 Kinder erhöht. „Ich hoffe, dass es insgesamt nicht mehr als 55 Kinder werden“, sagt Kitaleiterin Dajana Polzyn. Spätestens wenn im Sommer neun Kinder in die Schule kommen, dürfte die Anzahl der zu betreuenden Kinder wieder sinken.

Der farbige Flachbau bietet genügend Platz für die Kinder. Quelle: Margrit Hahn

Während jetzt Platz genug ist, konnten vor dem Umzug nicht alle Kinder aufgenommen werden. „Da hatten wir nur 39 Plätze“, so Polzyn. Acht Erzieher, ein Erziehungshelfer, eine Wirtschaftskraft und ein Hausmeister sorgen dafür, dass es im „Entdeckerland“ gut läuft. Nur durch das Engagement der Mitarbeiter konnten die Öffnungszeiten von 6 bis 17 Uhr stabil gehalten werden, sagt die Kitaleiterin.

Viel Platz

Die Mädchen und Jungen, die aus Petkus, Merzdorf, Baruth, Klein Ziescht, Klasdorf und Horstwalde und ab Februar auch aus Paplitz kommen, können sowohl in der Kita als auch im Außengelände toben. „Dass auch wichtig, denn wir wollen Bewegungskita werden“, erklärt die Kitaleiterin. Die Mädchen und Jungen seien sehr bewegungsorientiert, gehen oft in den Wald, nutzen den Turnraum mit Schaukel und Kletterwand oder fahren mit den Bobby Cars über den Flur. Heiß begehrt sei auch der Wassertisch im Experimentierraum. Dort können die Kinder Schüttelexperimente machen oder schauen, wie lange das Wasser durch das Becken fließt und mit Farben experimentieren.

Die Mädchen und Jungen sitzen zur Vesperzeit gemeinsam am Tisch. Quelle: Margrit Hahn

Die neu angepflanzten Bäume und Sträucher haben im vergangenen Jahr zum Teil schon getragen. So konnten Pflaumen und Heidelbeeren geerntet werden, die entweder frisch verzehrt oder in der kleinen Kitaküche zu Marmelade verarbeitet wurden. Regelmäßig unternehmen die Erzieher mit den Kinder Ausflüge zum Pferdehof nach Liepe, töpfern in der Alten Schule in Petkus oder gärtnern. Die künftigen Schulanfänger sind in den vergangenen Jahren meist ins Schullandheim nach Dobbrikow gefahren. In diesem Jahr können sie das allerdings nicht, weil dort zum gewünschten Termin alles ausgebucht ist.

Kitaleiterin Dajana Polzyn hier mit den Jüngsten der Einrichtung. Quelle: Margrit Hahn

Wichtig sei, die Kinder in die Planungen neuer Projekte mit einzubeziehen und sie nicht zu überfordern. „Nicht jede Minute muss durchgeplant sein. Die Kinder müssen sich auch zurückziehen können. Sie sollen ihre Kindheit leben dürfen“, so Polzyn, die seit 2013 die Kita „Entdeckerland“ leitet.

Die zweijährige Jette fühlt sich in der Petkuser Kita wohl. Quelle: Margrit Hahn

In diesem Jahr sollen auf dem Gelände der Kita Entdeckerland in der Merzdorfer Straße eine kleine Terrasse und ein Carport gebaut werden. „Und wir sparen auf ein Klettergerüst“, sagt die Kitaleiterin. „Zuerst wollten wir mehrere Geräte für unterschiedliche Altersgruppen anschaffen. Jetzt haben wir uns auf ein großes für alle geeinigt“, erzählt sie. Das Spielgerät kostet rund 15.000 Euro. „4000 Euro sind bis jetzt auf dem, Spendenkonto“, fügt Dajana Polzyn hinzu. Mit der Spende von Chris Grünert, Marcel Ryll und Nico Krohn kommen sie dem Wunsch ein Stück näher. Die Männer hatten am 21. Dezember den zweiten Benefizweihnachtsmarkt veranstaltet. Der Großteil der Einnahmen 1000 Euro wurden jetzt der Kita „Entdeckerland“ übergeben, der andere Teil (450 Euro) geht an die Petkuser Jugendfeuerwehr.

Auch die Einnahmen vom Zempern am 13. und 20. Februar sollen dem neuen Klettergerüst zugute kommen. Zudem hoffen Erzieher, Kinder und Eltern auf weitere Spenden.

