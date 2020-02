Baruth/Mark

Wegen einer Verpuffung ist es in der Nacht zu Montag zu einem Brand in einem Wohnhaus in Baruth/Mark ( Landkreis Teltow-Fläming) gekommen. Bei dem Feuer wurden fünf Menschen verletzt –darunter zwei Babys. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr war mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht an. Die Ortsdurchfahrt musste während des Einsatzes gesperrt werden.

Von RND/Stähle/iro