Niedergörsdorf

Abschiedsfeiern sind für eine Kita keine Besonderheit. Alle Jahre wieder, wenn sich die „Großen“ kurz vor den Sommerferien auf dem Weg in Richtung Schule verabschieden, ist es auch im Niedergörsdorfer „Kinderland“ Zeit für Abschiedstränen.

Abschiedstränen in der Niedergörsdorfer Kita

Davon gab es in dieser Woche ausnahmsweise auch außer der Reihe mal reichlich. Denn dass sich gleich zwei Mitglieder der Stammbesetzung aus Altersgründen gleichzeitig in den Ruhestand verabschieden, sorgte als Besonderheit vor allem im Kollegenkreis und bei den nun zu den Senioren zählenden Kolleginnen für einige Glitzer-Perlen an den Wimpern.

43 Jahre lang war Doris Wäsch dafür zuständig, anderen nach Kummer oder Streit die Tränen wegzuwischen. 1979 wurde die gelernte Krippenerzieherin, die ein Jahr zuvor nach Lindow gezogen war, mit dem Aufbau einer Kinderkrippe innerhalb des Malterhausener Kindergartens betraut. Bis zu deren Schließung vor zehn Jahren hielt sie der Kita die Treue und wechselte danach ins „Kinderland“, in dem 80 Krippen-, Kindergarten – und Hortkinder im Alter von einem bis zu zwölf Jahren betreut werden.

Niedergörsdorfer Kita-Erzieherin und ihre Glücksmomente

„Für den Beruf muss man die Fähigkeit zur Unvoreingenommenheit und viel Geduld mitbringen, aber auch Grenzen setzen können, so dass sich auch die Kinder darauf verlassen können und so lernen, Vertrauen zu haben“, beschreibt die inzwischen 64-Jährige die Herausforderungen.

Am wohlsten gefühlt habe sie sich immer bei der Arbeit mit den Allerjüngsten. „Es ist unglaublich schön, wenn man miterleben darf, wie sie sich erst in kleinen, dann immer größeren Schritten weiterentwickeln, laufen und sprechen lernen und einen dann plötzlich sogar mit Namen ansprechen können“, beschreibt Doris Wäsch einige jener Glücksmomente, wegen der sie sich immer wieder für den selben Beruf entscheiden würde.

Zum Plakat gewordene Erinnerungsfotos waren eins der Abschiedsgeschenke für Eva-Maria Wittkowski. Quelle: Uwe Klemens

Auch ihre ein Jahr ältere Kollegin Eva-Maria Wittkowski, die eigentlich studierte Binnenhandels-Ökonomin ist und 2004 als Quereinsteigerin Erzieherin wurde, hat den Wechsel ins Pädagogik-Fach nie bereut. Anders als „Doris“ hat „Eva“ sich bei den Hortkindern, also den Großen, am wohlsten gefühlt und vor allem die Wandertage und Fahrten ins Ferienlager genossen. Dort durfte sie die Mädchen und Jungen oft intensiver erleben als an normalen Hort-Tagen.

Doris Wäsch hat künftig bei ihren vier Enkelkindern den Hut auf. Quelle: Uwe Klemens

„Kreativ, spontan, musikalisch und liebevoll konsequent“, fasst Kita-Leiterin Dajana Reichert zusammen, was das Kollegium der nun zur „Kita-Oma“ gereiften Erzieherin ins Zeugnis schreiben würden.

Mehr Zeit mit der eigenen Enkelin

Das grün-gelbe Schildchen mit dem handgemalten Titel Kita-Oma, das Eva-Maria Wittkowski, neben vielen anderem, als Abschiedsgeschenk bekam, hat eine doppelte Bedeutung. „Denn meine Enkelin Romy wird kommende Ostern zwei Jahre alt und ich freue mich sehr, dass ich nun deutlich mehr Zeit mit ihr verbringen kann“, blickt die Eckmannsdorferin auf den nun beginnenden Lebensabschnitt voraus.

Eva-Maria Wittkowski (l.) und Doris Wäsch zum letzten Mal auf den für sie eigentlich zu kleinen Stühlen im „Kinderland“. Quelle: Uwe Klemens

Eine Vorfreude, die die beiden Ruheständlerinnen teilen, denn auch Doris Wäsch hat dank ihrer beiden Söhne mittlerweile schon vier Enkelkinder, die zwischen eineinhalb und zehn Jahren alt sind. Sie freuen sich schon auf die gemeinsamen Unternehmungen mit ihrer Oma.

„Die Umstellung wird sicher nicht leicht, aber wir haben ein Haus und einen großen Garten, wo es immer was zu tun gibt“, erzählen beide Erzieherinnen. Sollte ihnen daheim tatsächlich einmal die Decke auf den Kopf fallen und die Sehnsucht nach den Kindern zu groß werden, sind sie im „Kinderland“ jederzeit willkommen.

Von Uwe Klemens