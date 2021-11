Zwei Schecks für Kita und Hort in Stülpe übergeben

Stülpe

Wie jeden Vormittag stürmten die Kids der Kita „Stülper Landmäuse“ am 25. November in den Hof, um ausgiebig zu toben und zu spielen. Dennoch war dies kein Tag wie jeder andere, das merkten die Mädchen und Jungen sehr schnell. Ein Überraschungsbesuch hatte sich angesagt, der aber in diesem Fall kein Unbekannter war: Die Firma BRALE Bau mit Sitz in Zahna. Genauer gesagt Nicole Brandenburg, die Mitglied der Geschäftsleitung ist.

Zwei Schecks im Gepäck für Kita und Hort

Im Gepäck hatte sie zwei große Schecks, die sie gern „loswerden“ wollte. Einer der Schecks in Höhe von 1000 Euro ging an die Landmäuse. Ein anderer, ebenfalls im Wert von 1000 Euro, sollte für die kleinen Nutzer des Hortes „Stülper Schlossgeister“ sein. „Unsere Firma spendet jedes Jahr zu Weihnachten Geld an engagierte Vereine, darunter unter anderem die Telefonseelsorge oder ein Betreuungsverein für an Krebs erkranke Kinder“, sagt Nicole Brandenburg. Also an diejenigen, die auf Hilfsgelder angewiesen sind.

Nicole Brandenburg (l.) bekommt von Hortleiterin Sabine Heise eine Flasche „Stülper Schlossgeister“ als Dankeschön. Quelle: Iris Krüger

Beziehung zu Stülpe

Da man seitens der Geschäftsleitung aber eine besondere Beziehung zu Stülpe habe, wolle man vor allem vor Ort tätig sein. Daher gab es schon einmal im Jahr 2016 einen großen Zuschuss für die Kita. Damals stand der Bau des Spielplatzes an, und so wurde von dem Geld eine große Schaukel angeschafft. Umso überraschter war man in der Einrichtung, als nun wieder eine Spende von der Baufirma ins Haus trudelte.

Ideen für Projekte werden gesammelt

„Wir müssen erst einmal Ideen sammeln, was wir damit machen werden“, gesteht Kitaleiterin Birgit Brauer. Der Spielplatz sei ja bereits fertig. „Wir wollen die Kinder auch nicht mit Spielsachen überhäufen, sondern sehen es lieber, wenn sie in der Natur unterwegs sind“, fügt sie hinzu. Vorstellen könne sie sich jedoch, dass damit neue Klanggeräte gekauft werden. Aber zuvor wolle sie noch mit den Kollegen beraten.

Geld für die Ackerpiraten

Im Haus der Schlossgeister weiß man bereits, wo das Geld hinfließen könnte. „Wir haben ein Projekt am Laufen, das sich Ackerpiraten nennt“, erzählt Hortleiterin Sabine Heise. So soll eine große Matschanlage entstehen, die in den Sandkasten führt. Auch Hochbeete, ein Duftgarten und ein Barfußpfad gehören zum Konzept. Da kommt die große Finanzspritze genau richtig. Als Dankeschön bastelte die zweite Klasse der Grundschule ein großes Schild, mit dem sie sich bei der Firma BRALE Bau bedankt. „Dieses Schild wird nun den Eingangsbereich des Hortes schmücken“, sagt Sabine Heise. „Und vielleicht ist es auch ein Anreiz für andere Eltern, einmal etwas zu spenden“.

Unterstützung für das Engagement

Nicole Brandenburg freute sich, im Namen der Firma für die Kinder etwas Gutes tun zu können. „Uns ist es ein Anliegen, hier im Ort aktiv zu sein“, sagt sie. Damit wolle man gern die Verbundenheit zu Stülpe zeigen. „Wir sind sehr stolz darauf, die Arbeit der Kita- und Hortmitarbeiter unterstützten zu können“, fügt die 48-Jährige hinzu. „Wir sehen mit Freude, dass hier sehr viel für die Kleinen getan wird. Mit pädagogischem Geschick werden sie auf die Zukunft vorbereitet“. Das zeige sich untere anderem im vielseitigen Freizeitangebot. Auch vom Engagement und der Leidenschaft der Pädagogen ist sie beeindruckt. „Es ist zu spüren, dass sie Freude an ihrem Beruf haben. Daher wollen wir gern einen Teil dazu beitragen“.

Von Iris Krüger