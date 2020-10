Zossen

Ein Wolf verendete am Sonntagmorgen nach einer Kollision mit einem Pkw nahe Zossen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Hyundai-Fahrer (59) auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Glienick und Dabendorf unterwegs, als das Tier die Fahrbahn nach rechts überquerte. Der Autofahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Tier verendete an der Unfallstelle; am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Polizeibeamte fertigten die Unfallanzeige.

Am Montagmorgen folgte ein weiterer Unfall mit einem Wolf – diesmal in Dahme-Spreewald: Kurz nach 6 Uhr rannte das Tier auf der Landstraße bei Neu Zauche in einen Transporter und verendete. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Wolfsbeauftragte wurde informiert.

Von MAZonline