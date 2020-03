Zweiter Corona-Fall im Kreis bestätigt

Luckenwalde

Es gibt den zweiten Fall eines Corona-Infizierten im Landkreis Teltow-Fläming. Das bestätigte am Freitagnachmittag die Erste Beigeordnete Kirsten Gurske (Linke). „Der Patient erfreut sich aber guter Gesundheit“, betonte die Gesundheitsdezernentin. Der Mann habe keinen besonders schweren Verlauf der Krankheit zu erleiden hatte. Bei der betroffenen Person handele es sich um einen Bürger aus dem Norden des Landkreises.

48 begründete Verdachtsfälle

Hinzu kämen aktuell 48 begründete Verdachtsfälle, so Kirsten Gurske, zu deren Dezernat auch das Gesundheitsamt gehört. Bei diesen Fällen, die das Gesundheitsamt gerade bearbeite, gehe es um Patienten, die grippeähnliche Symptome aufweisen und sich vorher in Risikogebieten aufgehalten hatten, oder mit einem Infizierten in Kontakt standen.

Der jeweilige Hausarzt nimmt einen Rachenabstrich vor, der dann in einem Labor untersucht wird. Das Ergebnis wird den Ärzten mitgeteilt, die diese Information im Fall eines positiven Ergebnisses dann dem Gesundheitsamt mitteilen. Von dort wird die Information ans Landesamt und von dort ans Gesundheitsministerium weitergeleitet, welches dann das Robert-Koch-Institut informiert.

Steigende Tendenz

„Wenn ein Testergebnis positiv ausfällt, also die Infektion mit dem Corona-Virus bestätigt wird, wird eine Quarantäne angeordnet und es werden die Kontaktpersonen ermittelt“, erläutert Kirsten Gurske die Bearbeitung durch das Gesundheitsamt. „Die Labortests brauchen zwei bis drei Tage“, sagt Gurske, „so lange sind die untersuchten Personen krankgeschrieben.“

Außer den aktuellen 48 Verdachtsfällen gab es schon „eine ganze Reihe“ von weiteren Personen, bei denen es Grund zur Annahme gab, dass sie vom Corona-Virus befallen sind. Sie wurden aber alle negativ getestet. Diese Fälle seien nicht meldepflichtig und von daher könne sie keine Zahlen nennen, so Gurske gegenüber MAZ. Man beobachte aber eine steigende Tendenz, so Gurske weiter. Festzustellen sei auch, dass die Zahlen der Verdachtsfälle in dichter besiedelten Gebieten höher sind als im ländlichen Raum, was statistisch gesehen aber nicht überraschend sei.

Bei der Bürgermeister-Dienstberatung am Freitag habe sich der Kreis verpflichtet, im Falle weiterer bestätigter Corona-Fälle die jeweils betroffenen Kommunen zu informieren. Ebenfalls am Freitag hat der Kreis eine Allgemeinverfügung auf seiner Internet-Seite veröffentlicht. Danach sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis auf weiteres untersagt. Öffentliche oder private Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen müssen dem Landkreis vorher angezeigt werden. Ferner dürfen Personen, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, 14 Tage lang keine Kitas, Schulen und Heime betreten.

Flächendeckende Absagen

„Wir empfehlen ausdrücklich“, so Kirsten Gurske, „bei jeder Veranstaltung kritisch nachzudenken, ob sie wirklich unbedingt notwendig ist.“ Der Kreis halte es für angemessen, so viele Veranstaltungen wie möglich nicht stattfinden zu lassen.

Dies ist flächendeckend über den gesamten Landkreis schon passiert. Eine Wochenendveranstaltung nach der anderen wurde am Freitag abgesagt. Ausnahmen bilden bisher am Samstagabend die Musical-Aufführung „Phantom der Oper“ im Luckenwalder Stadttheater und das Ehekabarett „Willi und Lisbeth“ im Kulturquartier Jüterbog.

In Ludwigsfelde wurden der Babybasar und das Klubkino im Klubhaus abgesagt. Der Flohmarkt unter den Autobahnbrücken findet aber am Sonntag statt, ebenso wie die Veranstaltung „Kreischalarm – 20 Jahre Ladies Night“ im Deutschen Haus in Ludwigsfelder Ortsteil Ahrensdorf.

Museen bleiben geschlossen

In Trebbin wurden alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt, Wettkämpfe oder Punktspiele in den Sporthallen werden nicht durchgeführt, der Trainingsbetrieb obliegt der Verantwortung der Sportvereine. Das Bauernmuseum in Blankensee, die Heimatstube in Trebbin sowie das Gemeindezentrum in Thyrow bleiben geschlossen.

Auch das Rathaus der Stadt Trebbin bleibt ab Montag bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Bürgeranfragen werden nur noch telefonisch beantwortet.

Bis Ostern wird es auch keine Ausbildung von Mitgliedern der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes geben.

