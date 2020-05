Für das Miteinander in Am Mellensee

Ludwigsfelde

Mal wieder wird in der Gemeinde Am Mellensee gestritten; dieses Mal um – ja worum eigentlich? Um Geld? Um Kita-Plätze? Oder im Kern doch wieder ums Recht haben – wie schon so oft?

Hinterfragen und prüfen

Auch in Sperenberg und Klausdorf darf angenommen werden, dass Verwaltungsleute wissen, was sie tun müssen für ihr Geld, was sie Politikern vorzulegen und was sie umzusetzen haben. Natürlich müssen Gemeindevertreter ihrerseits alles hinterfragen und prüfen, dafür sind sie gewählt. Dieses Räderwerk funktioniert jedoch nur mit einem gewissen Maß an gegenseitigem Vertrauen. Ohne dieses, und so scheint das am Mellensee zurzeit wieder zu sein, ist keinem gedient.

Die Bürger sind die Leidtragenden

Die Leidtragenden sind Bürger und Steuerzahler. Die interessiert nicht, wer Recht hat, sondern wer ihr Problem löst. Das kann weder eine Verwaltung noch ein Gemeinderat allein. Aber für die Außenwirkung, einen ausgeglichenen Haushalt, für Kita-Plätze und intakte Straßen, dafür können beide Seiten viel tun – so lange sie gemeinsam um Lösungen ringen, bis die jeweilige Sorge vom Tisch ist.

Lesen Sie dazu den Beitrag von Jutta Abromeit.

Von Jutta Abromeit