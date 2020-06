Templin

Der humanistische Verein „Kirche des fliegenden Spaghettimonsters“ hat der Stadt Templin im Bürgerpark einen „ Evolutionsweg“ gestiftet. Auf einem Weg von rund einem Kilometer werde mit 20 Schautafeln die gut vier Milliarden Jahre währende Evolutionsgeschichte des Lebens auf der Welt dargestellt, berichtete der Vereinsvorsitzende Rüdiger Weida am Samstag.

Jeder Meter des Weges stehe für 4000 Jahre der Entwicklungsgeschichte, erläuterte Weida. „So sind die Tafeln entsprechend dem zeitlichen Ablauf aufgestellt, damit die Besucher beim Laufen ein Gefühl dafür bekommen, wie der Zeitablauf der Entwicklungsschritte war.“ Mit dem Weg wolle der Verein für seine Überzeugungen werben, sagte Weida: „Es gibt keine Feen, Götter oder Geister, es hat sich alles natürlich entwickelt.“

Anzeige

„ Evolutionswege “ schon an anderen Orten

Die „Pastafaris“ berufen sich auf die Werte des Humanismus und lehnen dogmatische Glaubenslehren ab. Sie möchten als Weltanschauungsgemeinschaft die gleichen Rechte wie beispielsweise christliche Kirchen bekommen.

Weitere MAZ+ Artikel

Nach Angaben des Vereins „Säkuläre Humanisten - gbs Rhein-Neckar“ gibt es bereits „ Evolutionswege“ in Kyritz ( Landkreis Ostprignitz Ruppin), Leimen ( Baden-Württemberg) und in Plön ( Schleswig-Holstein). Am kommenden Freitag ist die Eröffnung eines „ Evolutionswegs“ in Düsseldorf geplant.

Lesen Sie auch

Von dpa/RND