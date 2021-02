Potsdam

Verzögerung bei Videoausstrahlung:

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Siegerehrung für den MAZ-Leserfotowettbewerb „Augenblicke 2020“ hat stattgefunden. Leider gibt es beim Hochladen des Films auf unsere Internetseite technische Schwierigkeiten. Dafür bitten wir Sie um Entschuldigung. Sobald die Probleme behoben sind, wird das Video unter diesem Link zu sehen sein. Der Link ist auch noch in den nächsten Tagen aktiv.

Rund 3000 Fotos haben die MAZ-Redaktion in den letzten Monaten erreicht. Alle Teilnehmer wollten sich mit ihrem Bild um das „Leserfoto des Jahres“ bewerben – oder in einer der acht weiteren Kategorien des Wettbewerbs „Augenblicke 2020“ gewinnen, darunter erstmals auch eine zu Corona sowie ein Sonderpreis für Instagram-Beiträge.

In den vergangenen Jahren haben wir alle prämierten Fotografinnen und Fotografen zur Siegerehrung in das Potsdamer UCI-Kino an der Langen Brücke eingeladen und die Bilder in den Bahnhofspassagen ausgestellt. Aufgrund der Pandemie sind zur Zeit derartige Veranstaltungen nur eingeschränkt möglich.

Deshalb haben wir uns entschieden, die von MAZ-Chefredakteur Henry Lohmar moderierte Preisverleihung diesmal digital stattfinden zu lassen. Sie können sie hier im Video verfolgen. Wir reden mit den Gewinnerinnen und Gewinnern, zeigen Ihnen die besten Bilder aus den einzelnen Kategorien und erläutern, warum sich die Jury jeweils gerade für dieses Foto entschieden hat.

Hier können Sie alle eingesendeten Fotos noch einmal ansehen: maz-online.de/Augenblicke-2020

