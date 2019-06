Crewe

Bentley verkauft zum Jahresende den Flying Spur in dritter Generation. Die luxuriöse, viertürige Limousine rollt auf einem auf 3,20 Meter gestreckten Radstand und ist 5,30 Meter lang, so die VW-Tochter. Preise nannte sie noch nicht.

Den Antrieb übernimmt zunächst ausschließlich der bekannte W12-Motor in seiner stärksten Ausprägung. So kommt der 6,0 Liter große Benziner auf 467 kW/635 PS und wappnet sich mit bis zu 900 Nm für den Kampf mit knapp 2,5 Tonnen Gewicht. Das reicht für Fahrleistungen auf dem Niveau eines Supersportwagens: Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der Flying Spur in 3,8 Sekunden, Schluss ist erst bei 333 km/h, teilt der Hersteller mit.

Es gibt es unter anderem 3D-Zierkonsolen aus Echtholz, ein digitales Cockpit, das sich auf Knopfdruck aus einer Holzvertäfelung schält, die erste Allradlenkung der Marke und eine Luftfederung.

dpa