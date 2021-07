Mit dem Auto in den Urlaub: Alle zwei Stunden pausieren

Stuttgart

Besonders auf längeren Autofahrten in den Urlaub sollten Reisende am besten alle zwei Stunden für etwa 15 Minuten Pause. Frische Luft und etwas Bewegung auf einem Parkplatz tragen dazu bei, am Steuer konzentriert zu bleiben, so der Automobilclub von Deutschland (AvD). Die Pausenempfehlung gilt besonders, wenn Kinder oder Tiere mit an Bord sind.

Sinnvollerweise planen Reisende die Pausen schon vorher ein, etwa mit einem Routenplaner. Dabei zeigen sich Rastanlagen etwas abseits der Autobahnen meist nicht so stark frequentiert wie direkt daran gelegene. Etwas weiter weg von der Fernstraße ist zumeist auch der Sprit günstiger, so der AvD.

Wie lange ein Reisetag am Steuer insgesamt dauern sollte, ist laut AvD schwer pauschal zu beantworten. Es orientiert sich stets am Einzelfall und an der Konstitution im aktuellen Moment. Doch gerade bei sehr langen Strecken sei es sinnvoller, eine Übernachtung einzulegen und am nächsten Morgen sicher und ausgeruht weiterzureisen. Länger als acht Stunden inklusive Pausen ist man am Tag aber in der Regel lieber nicht unterwegs, so der Autoclub.

