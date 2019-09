Aktuelles Verkehr - Neue Auflage des Ssangyong Korando Generationswechsel beim Korando. Die vierte Generation ihres SUVs will die koreanische Marke Ssangyong zu Preisen ab 22 990 Euro starten - was kommt neu beim kompakten Koreaner?

Den Korando will Ssangyong Ende September in vierter Generation in den Handel bringen. Quelle: Ssangyong