Neues Elektro-SUV: BMW rollt Ende 2020 den iX3 vor

BMW startet die nächste Stufe der Elektrifizierung seiner Modellpalette. In München entwickelt und in China produziert, soll der iX3 zum Jahreswechsel zu Preisen ab 60 040 Euro in den Handel kommen, teilte der Hersteller mit.

Nachdem die BMW-Modelle i3 und i8 um den Elektroantrieb herum konstruiert wurden, basiert der iX3 auf dem auch weiterhin mit Benzinern und Dieseln verfügbaren Geländewagen X3. Äußerlich ist die Elektrovariante nur durch neue Schürzen an Front und Heck, einen anderen Grill und blaue Zierteile von den Verbrennern unterscheidbar.

Bis zu 460 Kilometer Reichweite

Unter dem Blech steckt die neueste, deutlich kompaktere und leistungsstärkere Generation des BMW-Elektroantriebs: ein Motor von 210 kW/286 PS, der die Hinterachse antreibt, und ein Akku, der bei 80 kWh Kapazität 460 WLTP-Kilometer ermöglichen soll. Mit bis zu 400 Nm beschleunigt der iX3 laut BMW in 6,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht 180 km/h als elektronisch begrenzte Spitzengeschwindigkeit.

Schnell soll der iX3 auch beim Laden sein: Die Fahrzeuge nutzen eine Betriebsspannung von 400 Volt und können an Gleichstrom-Stationen mit bis zu 150 kW laden. Das ermöglicht dem Unternehmen zufolge einen Akkustand von 80 Prozent in bestenfalls 34 Minuten. Für BMW ist der iX3 der Vorläufer einer elektrischen Flotte. Denn mit der gleichen Technik will der Hersteller 2021 auch den i4 und den iNext ausrüsten.

