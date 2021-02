Tipps für die Autoreparatur

Gute Ersatzteile oder Reparaturen am Auto kosten oft eine Stange Geld. Ein paar Möglichkeiten zu sparen gibt es aber dennoch.

Reparaturen am Auto müssen nicht immer teuer sein. So sind die Stundensätze in freien Werkstätten oftmals günstiger. Quelle: Markus Scholz/dpa-tmn