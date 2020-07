Werbebriefe an Absender zurückschicken

Kiel

Werbebriefe sind in der Regel unerwünscht, zudem verstopfen sie den Briefkasten. Aber das Abbestellen solcher Sendungen kann mitunter auch zur Nervenprobe werden.

Denn viele Empfänger würden versuchen, diese Werbepost per Telefon oder E-Mail abzubestellen - erfolglos, wie die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein mitteilt. Sie rät daher, den Brief an den Absender zurückzuschicken.

Anzeige

Und zwar am besten mit dem Vermerk auf dem Briefumschlag: "Unfrei zurück an Absender! Unverlangte Sendung". In diesem Fall trägt nämlich der Absender die Kosten für die Rücksendung. In der Regel würden die Unternehmen ihre Werbepost dann einstellen.

Weitere MAZ+ Artikel

© dpa-infocom, dpa:200724-99-913828/2

dpa