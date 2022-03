Mögliche Scherben im Glas: Netto ruft Bambussprossen zurück

Maxhütte-Haidhof

Der Discounter Netto ruft Bambussprossen im Glas zurück, weil Scherben in einzelnen Gläsern enthalten sein könnten. Die Sprossen wurden bundesweit in Netto-Filialen verkauft, wie das Unternehmen mit Sitz in Maxhütte-Haidhof in Bayern mitteilte.

Betroffen sind "Satori Bambussprossen in Streifen" in 330 Gramm-Gläsern mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.07.2024. Andere "Satori"-Produkte oder Gläser mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten seien nicht betroffen, hieß es. Kunden könnten die Sprossen auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückbringen und sich den Kaufpreis erstatten lassen.

© dpa-infocom, dpa:220323-99-637246/4

dpa