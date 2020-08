Köln

Seit einiger Zeit findet man auf dem Markt und in den Supermärkten frische Pfifferlinge. Es gibt ja unzählige Rezepte, wie sich dieser mild-pfeffrige Pilz, der meist zwischen Juni und September Saison hat, zubereiten lässt.

Tagliatelle mit Pfifferlingen und Schweinefilet gehört zu den Klassikern der deutschen Gastwirtschaft. In diesem Rezept wird ein Großteil der Pfifferlinge zu einer würzig-sahnigen Creme verarbeitet, die sich perfekt als Soße für die Tagliatelle eignet.

Das Schweinefilet wird klassisch in Form von Medaillons zubereitet. Für eine Geschmacksexplosion sorgen kross gebratener Bacon und Röstzwiebeln, die über das Fleisch gestreut werden. Das Schweinefilet wird dann auf einem Bett aus Tagliatelle in Pfifferlingrahmsoße serviert.

Rezept für Tagliatelle in Pfifferlingrahmsoße mit Schweinefilet und Bacon-Knusper (für 4 Portionen)

Zutaten: 500 g Tagliatelle, 500 g Schweinefilet, Butterschmalz

Für die Pfifferlingrahmsoße: 400g Pfifferlinge, 250ml Sahne, 2 Schalotten, 1 Knoblauchzehe, Saft einer halben Zitrone, 3 Zweige Thymian, 1 Handvoll glatte Petersilie, Butter, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Für den Bacon-Knusper: 125 g Bacon, 1 Schalotte

Zubereitung:

1. Die Pfifferlingrahmsoße zubereiten: Die Pilze sorgfältig mit einem Pinsel säubern. Große Pilze halbieren. Die Schalotte und den Knoblauch schälen und fein würfeln. Die Kräuter waschen, trockenschütteln und die Blätter fein hacken. 1 EL Öl und 1 EL Butter in einer großen Pfanne erhitzen, die Pilze kurz darin anbraten.

2. Schalotten, Knoblauch und die Thymian-Blätter hinzugeben und einige Minuten mitbraten. Mit Sahne aufgießen, aufkochen lassen und bei kleiner Hitze etwa 10 Minuten köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, etwas geriebener Muskatnuss, dem Zitronensaft und der gehackten Petersilie würzen. Etwa 1 EL Petersilienblätter zum Garnieren beiseite legen.

3. Die Soße vom Herd nehmen und in zwei gleichgroße Portionen teilen. Die eine Hälfte fein pürieren. Den Rest beiseite stellen. Beides warmhalten.

4. Den Bacon-Knusper zubereiten: Den Bacon in feine Streifen schneiden. Die Schalotte schälen und fein würfeln. Den Bacon anbraten. Wenn er Farbe annimmt, die Hitze reduzieren, die Schalotten hinzugeben und im Fett andünsten, bis beides braun und knusprig ist.

5. Die Tagliatelle nach Packungsanleitung zubereiten.

6. Das Schweinefilet waschen, gut abtrocknen und die silberne, feste Haut wegschneiden. Das Schweinefilet im Ganzen in etwa 1 EL Butterschmalz von allen Seiten scharf anbraten bis es eine schöne Bräune annimmt. Mit Salz und Pfeffer würzen, das Fleisch in Alufolie einwickeln und im Ofen bei ca. 150 Grad nachgaren lassen. Die Dauer hängt von der Dicke des Fleischstücks ab. Das Fleisch sollte innen noch zart rosa sein. Das Fleisch dann in Medaillons schneiden.

7. Zum Servieren die Tagliatelle mit der Pfifferlingrahmsoße und den beiseite gestellten Pfifferlingen vermengen und auf einen Teller geben. Die Medaillons auf den Nudeln anrichten und den Bacon-Knusper darauf verteilen. Mit der restlichen Petersilie garnieren.

