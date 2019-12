Karlsruhe

Erfolg für "Öko-Test" vor dem Bundesgerichtshof: Unternehmen dürfen das "Öko-Test"-Label nur für ein konkret getestetes Produkt verwenden.

Selbst wenn Produkte nur in Farbe oder Größe von den tatsächlich geprüften abweichen, ist das Markenrecht verletzt, urteilte der Bundesgerichtshof ( BGH) an diesem Donnerstag in Karlsruhe. Entscheidend sei dabei der Bekanntheitsgrad einer Marke (I ZR 173/16, 174/16 und 117/17).

Damit unterlagen vor Gericht in letzter Instanz die Versandhändler Otto ( Hamburg) und Baur ( Burgkunstadt/Oberfranken) sowie der niederländische Discounter Matratzen Concord. Die Zeitschrift "Öko-Test" hatte die Unternehmen verklagt, weil sie nicht wollte, dass mit dem "Öko-Test"-Label geworben wird, wenn die abgebildete Ware nicht getestet wurde. Das Magazin sieht sich bestätigt - der BGH habe einem "wachsenden Label-Missbrauch" einen Riegel vorgeschoben. In Karlsruhe ging es um Babyprodukte, Lattenroste, Fahrradhelme und Kopfkissen.

dpa